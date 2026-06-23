Montreal: Warnung an Polizeidienststellen

Zivilist von Polizei erschossen?

Videos, die nach der Tat im Internet kursierten, deuten laut Medienberichten darauf hin, dass der Anrainer möglicherweise von Polizisten erschossen wurde. Die Polizei verwies dazu auf laufende Ermittlungen. Die Premierministerin von Québec, Christine Fréchette, erklärte, es sei „unerlässlich, die Behörden ihre Arbeit machen zu lassen“. Sie warnte zudem vor „Spekulationen“. Die Polizei schließt derzeit ein terroristisches Motiv aus.