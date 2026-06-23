Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nachahmungstäter?

Montreal: Warnung an Polizeidienststellen

Ausland
23.06.2026 15:38
Wurde die Polizei in Montreal gezielt ins Visier genommen?
Wurde die Polizei in Montreal gezielt ins Visier genommen?(Bild: APA/AP/Christopher Katsarov/The Canadian Press)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Blutbad in der kanadischen Metropole Montreal konzentrieren sich die Ermittlungen unter anderem auf ein mutmaßliches Manifest des Täters, der beim Schusswechsel mit der Polizei ebenfalls getötet worden ist. In diesem Zusammenhang ist auch von einer Warnung an Polizeidienststellen die Rede.

0 Kommentare

Denn kanadischen Medien zufolge richtet sich der hasserfüllte Text gegen Frauen, Juden und auch die Polizei. Er soll Aufrufe an die Bevölkerung enthalten, Polizisten anzugreifen. Die Nachrichtenagentur The Canadian Press will über eine interne Warnung an zumindest alle Dienststellen in der Provinz British Columbia erfahren haben. Es wird offenbar befürchtet, dass sich Nachahmungstäter finden könnten.

Als die Polizisten vor Ort ankamen, gerieten sie umgehend unter Beschuss.
Als die Polizisten vor Ort ankamen, gerieten sie umgehend unter Beschuss.(Bild: AFP/ANDREJ IVANOV)
Der Bezirk, in dem es zum tödlichen Schusswechsel gekommen ist, ist für seine große ...
Der Bezirk, in dem es zum tödlichen Schusswechsel gekommen ist, ist für seine große Einwandererbevölkerung und jüdische Gemeinde bekannt.(Bild: AFP/ANDREJ IVANOV)
Unter den drei Toten befindet sich auch ein Polizist. Polizeichef Fady Dagher sprach von einem ...
Unter den drei Toten befindet sich auch ein Polizist. Polizeichef Fady Dagher sprach von einem „Albtraum“.(Bild: AFP/ANDREJ IVANOV)

Weiteren Medienberichten zufolge enthielt das Dokument demnach auch hasserfüllte Sprache, die typisch für die sogenannte Incel-Bewegung ist – eine antifeministische Online-Community, die archaische Rollenbilder und frauenfeindliche Narrative propagiert. Ein Anhänger dieser Bewegung hatte 2018 bei einem Angriff in Toronto elf Menschen getötet – überwiegend Frauen.

Bei dem Schusswechsel am Montag wurden neben dem Täter ein Polizist und ein Passant getötet. Bei dem getöteten Zivilisten handelt es sich nach Angaben einer jüdischen Organisation in Kanada um ein Mitglied der jüdischen Gemeinde Montreals. Örtlichen Medienberichten zufolge soll der Mann 68 Jahre alt gewesen sein.

Lesen Sie auch:
Die Polizei versammelte sich zu einer Besprechung in der Nähe des Tatorts. Zerbrochene Fenster ...
3 Tote nach Anschlag
Schütze von Montreal schrieb Manifest gegen Frauen
23.06.2026

Zivilist von Polizei erschossen?
Videos, die nach der Tat im Internet kursierten, deuten laut Medienberichten darauf hin, dass der Anrainer möglicherweise von Polizisten erschossen wurde. Die Polizei verwies dazu auf laufende Ermittlungen. Die Premierministerin von Québec, Christine Fréchette, erklärte, es sei „unerlässlich, die Behörden ihre Arbeit machen zu lassen“. Sie warnte zudem vor „Spekulationen“. Die Polizei schließt derzeit ein terroristisches Motiv aus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
23.06.2026 15:38
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf