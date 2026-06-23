WM-Star wechselt, Ehefrau erhält Morddrohungen

Vergangene Woche war der Wechsel des Linksverteidigers zu Real Madrid öffentlich bekannt gegeben worden. Während sich die „Königlichen“ über einen namhaften Neuzugang freuen dürfen, kam die Transfer-Meldung bei den Fans des FC Barcelona hingegen gar nicht gut an. Der Grund: Zwischen 2012 und 2020 stand Cucurella – erst in der Jugend, später bei den Profis – bei den Katalanen unter Vertrag.