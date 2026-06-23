WM-Star wechselt, Ehefrau erhält Morddrohungen

Marc Cucurellas Wechsel zu Real Madrid hat nicht nur dem Spanier selbst Beleidigungen eingebracht, auch die Familie des Verteidigers werde wüst beschimpft, wie „Sport“-Journalist Xavi Espinoso auf seinem X-Account erklärte. Cucurellas Ehefrau habe sogar Morddrohungen erhalten.
Vergangene Woche war der Wechsel des Linksverteidigers zu Real Madrid öffentlich bekannt gegeben worden. Während sich die „Königlichen“ über einen namhaften Neuzugang freuen dürfen, kam die Transfer-Meldung bei den Fans des FC Barcelona hingegen gar nicht gut an. Der Grund: Zwischen 2012 und 2020 stand Cucurella – erst in der Jugend, später bei den Profis – bei den Katalanen unter Vertrag.
Dass der 27-Jährige nun ausgerechnet beim Rivalen in Madrid unterschrieb, passt den Anhängern der „Blaugrana“ gar nicht, bei Spaniens Auftaktspiel gegen Kap Verde musste sich Cucurella bereits Pfiffe und „Judas“-Rufe über sich ergehen lassen.
Cucurellas Familie ist stets im Stadion mit dabei:
„Das ist inakzeptabel“
Spätestens jetzt, wo auch seine Ehefrau Opfer der wüsten Beleidigungen wird, geht es zu weit. „Sie erhält zahlreiche Morddrohungen, die bereits der Polizei gemeldet wurden. Die Familie leidet sehr, und das ist inakzeptabel“, berichtete Espino. Bleibt zu hoffen, dass die Polizei die Verfasser solcher Botschaften ausfindig machen und für ihre Vergehen bestrafen kann ...
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