Mexiko: Über 1400 Jahre alte Maya-Ruinen entdeckt

Bittende Figuren in Zeiten der Dürre

Der knapp zwei Meter hohe Monolith stellt laut den Archäologen zwei Figuren dar, wovon eine Züge der Maya trägt. „Es handelt sich um zwei Figuren, die um etwas bitten; sie halten eine Schale in der Hand und empfangen etwas“, erklärte ein Archäologe. Mutmaßlich sei das Bildnis zur Zeit einer großen Dürre entstanden und symbolisiere die Bitte um Regen von einer göttlichen Einheit.