Halbe Million Frauen in Österreich armutsgefährdet

In Wien finden aktuell hunderte Frauen in den verschiedenen Wohnhäusern und Notquartieren ein Dach über dem Kopf. Unterstützung in finanziellen Notlagen bekommen Frauen etwa in den Sozialberatungsstellen. „Um Frauen in Not rasch und unkompliziert helfen zu können, sind wir dringend auf Spenden angewiesen“, sagte Anzengruber. Daher werden von der Organisation Mutpatinnen und -paten gesucht. Mit 25 Euro bekommt eine Frau in Not einen sicheren Schlafplatz, für 50 Euro bekommen Mütter und ihre Kinder einen vollen Einkaufskorb.