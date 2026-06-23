Aktionäre von Porsche toben: „Scherbenhaufen!“

„Wir Aktionäre blicken heute auf Porsche und sehen einen Scherbenhaufen“, sagte Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Deka auf der virtuellen Hauptversammlung des Unternehmens. Speich rechnete vor: Seit dem Börsengang 2022 habe sich die Aktie inklusive Dividenden 146 Prozentpunkte schlechter als der Dax entwickelt.Das sei ein Vertrauensverlust des Kapitalmarkts. Alle drei Versprechen des Börsengangs seien nicht nur verfehlt worden, sondern hätten sich ins Gegenteil verkehrt. „Das ist kein zyklischer Dämpfer – das ist ein strukturelles Problem“.