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Deutliche Abrechnung

Aktionäre von Porsche toben: „Scherbenhaufen!“

Wirtschaft
23.06.2026 15:38
Die Porsche-Unternehmensführung wird mittlerweile nicht mehr mit Samthandschuhen angefasst.
Die Porsche-Unternehmensführung wird mittlerweile nicht mehr mit Samthandschuhen angefasst.(Bild: APA/Bernd Weissbrod)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Porsche-Aktionäre gehen zunehmend gegen die Konzernführung auf die Barrikaden. Die virtuelle Hauptversammlung des Sportwagenherstellers glich nach dem Krisenjahr 2025 einer wahren Abrechnung ...

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„Wir Aktionäre blicken heute auf Porsche und sehen einen Scherbenhaufen“, sagte Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Deka auf der virtuellen Hauptversammlung des Unternehmens. Speich rechnete vor: Seit dem Börsengang 2022 habe sich die Aktie inklusive Dividenden 146 Prozentpunkte schlechter als der Dax entwickelt.Das sei ein Vertrauensverlust des Kapitalmarkts. Alle drei Versprechen des Börsengangs seien nicht nur verfehlt worden, sondern hätten sich ins Gegenteil verkehrt. „Das ist kein zyklischer Dämpfer – das ist ein strukturelles Problem“.

Der Unmut der Investoren richtete sich auch gegen den Aufsichtsrat: Kritische Personalentscheidungen seien zu spät getroffen, Ex-Chef Oliver Blume zu lange in einer überlastenden Doppelrolle belassen und die verfehlte Elektro-Strategie des Vorstands nicht ausreichend kontrolliert worden.

Markus Kienle von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger sagte, man fühle sich an das Bild der drei Affen erinnert: „Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Man müsste fast sagen, es fehlt der vierte Affe: Nichts verstehen.“ Die eingeleitete Restrukturierung des seit Jänner amtierenden Porsche-Chefs Michael Leiters begrüßten die Investoren hingegen weitgehend. Dem Manager zufolge steht das Jahr 2026 im Zeichen der Neuausrichtung. Die „deutliche Verbesserung unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit wird vor allem mit unseren künftigen Produkten kommen“, sagte Leiters. Das brauche Zeit.

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Aus Porsche – früher die Gewinnperle des Volkswagen-Konzerns – ist 2025 ein Unternehmen im Krisenmodus geworden. Der Überschuss brach um rund 91 Prozent auf 310 Millionen Euro ein. Ursachen waren das schwächelnde China-Geschäft, die US-Zollpolitik und die geringere Nachfrage nach E-Modellen. Allein der Strategieschwenk, wieder mehr Verbrenner zu entwickeln und zu produzieren, kostete Milliarden.

Auch im ersten Quartal ging es weiter bergab. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte Leiters jedoch. Für Hendrik Schmidt vom Vermögensverwalter DWS hat die Porsche-Kapitalmarktstory mit einem starken Überholmanöver begonnen. Zwischenzeitlich sei die Aktie aber auf dem Pannenstreifen liegengeblieben.

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