Droht am Sonntag die „Schande von Kansas City“?

Als Tschak von Wüstensöhnen und Skandal sprach

Nach der „Schande von Gijon“ 1982 hatte der österreichische Delegationsleiters Hans Tschak von einem abgekarteten Spiel nichts wissen wollte: „Natürlich ist taktisch gespielt worden. Aber wenn jetzt deswegen hier 10.000 Wüstensöhne im Stadion einen Skandal entfachen wollen, zeigt das doch nur, dass die zu wenig Schulen haben. Da kommt so ein Scheich aus einer Oase, darf nach 300 Jahren mal WM-Luft schnuppern und glaubt, jetzt die Klappe aufreißen zu können.“