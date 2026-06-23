Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Bei Österreich-Match:

Droht am Sonntag die „Schande von Kansas City“?

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
23.06.2026 16:03
Österreichs Fußballer treffen Sonntag im abschließenden WM-Gruppenspiel auf Algerien.
Österreichs Fußballer treffen Sonntag im abschließenden WM-Gruppenspiel auf Algerien.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Focus online schreibt: „Nun droht ein Skandal-Spiel zwischen Österreich und Algerien. Ein Remis zwischen Österreich und Algerien würde beide in die K.o.-Runde bringen. Das löst Spekulationen und Erinnerungen aus.“ Der Artikel spielt auf die „Schande von Gijon“ an, als Deutschland und Österreich durch einen Nichtangriffs-Pakt bei der Fußball-WM 1982 aufstiegen und Algerien heimfahren musste.

0 Kommentare

Auch in den sozialen Medien wird bereits über eine mögliche Absprache spekuliert. Manche Fans befürchten, dass sich Österreich (Tabellenzweiter) und Algerien (Dritter) mit einem Remis zufriedengeben könnten. Laut „Focus online“ kündigte ein namentlich nicht genannter österreichischer Wirtschaftsprofessor sogar schon die „Schande von Kansas City“ an.

Bei der Fußball-WM 1982 gewann Deutschland (hier Manfred Kaltz) gegen Österreich (hier Hans ...
Bei der Fußball-WM 1982 gewann Deutschland (hier Manfred Kaltz) gegen Österreich (hier Hans Krankl und Walter Schachner) bei der „Schande von Gijon“ mit 1:0.(Bild: GEPA)

Als Tschak von Wüstensöhnen und Skandal sprach
Nach der „Schande von Gijon“ 1982 hatte der österreichische Delegationsleiters Hans Tschak von einem abgekarteten Spiel nichts wissen wollte: „Natürlich ist taktisch gespielt worden. Aber wenn jetzt deswegen hier 10.000 Wüstensöhne im Stadion einen Skandal entfachen wollen, zeigt das doch nur, dass die zu wenig Schulen haben. Da kommt so ein Scheich aus einer Oase, darf nach 300 Jahren mal WM-Luft schnuppern und glaubt, jetzt die Klappe aufreißen zu können.“

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick will jedes Spiel gewinnen.
Österreichs Teamchef Ralf Rangnick will jedes Spiel gewinnen.(Bild: Sepp Pail)

Konstellation birgt Zündstoff
Die Schande hatte Konsequenzen. Seit 1984 finden die letzten Spiele zeitgleich statt. Und doch birgt die Konstellation auch beim aktuellen XXL-Turnier in Nordamerika potenziell Zündstoff. Die Partie in Kansas City ist zeitgleich mit dem Gruppe-J-Parallelspiel Argentinien – Jordanien das letzte Gruppenmatch des gesamten Turniers. Taktische Spielchen – mitunter könnte der dritte Gruppenplatz einen leichteren Turnierweg als der zweite bereithalten – scheinen theoretisch möglich. So wird der Gruppenzweite im 1/16-Finale Stand jetzt ziemlich sicher auf Spanien treffen, während der Gruppendritte einen leichteren Gegner bekommen würde.

Der österreichische Sportmanager Heinz Palme, hier mit dem früheren deutschen ...
Der österreichische Sportmanager Heinz Palme, hier mit dem früheren deutschen Fußball-Bundestrainer Joachim Löw, hält eine Absprache am Sonntag für ausgeschlossen.(Bild: Heinz Palme)

„Ralf Rangnick will immer gewinnen“
Der österreichische Sportmanager Heinz Palme, der bei der Fußball-WM 2006 General Coordinator des Organisationskomitees, Leiter des Projektmanagments und Protokollchef war, sagt dazu: „Ich schließe das komplett aus. Ralf Rangnick will immer gewinnen, das ist in seiner DNA. Er ist ein Ehrenmann. Er würde Spanien als tolle und große Herausforderung sehen.“

1982 arbeitete Palme für den Österreichischen Fußball-Bund: „Ich war damals nicht in Spanien dabei, aber das damalige Spiel in Gijon hat mich verwirrt, befremdet und auch schockiert. Die Zeiten haben sich aber verändert, Fair Play ist eines der größten Güter geworden. Wer dagegen verstößt, verliert kurz- und langfristig unglaublich viele Sympathien.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
23.06.2026 16:03
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Top 3
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Bei Österreich-Match:
Droht am Sonntag die „Schande von Kansas City“?
„Familie leidet sehr“
WM-Star wechselt, Ehefrau erhält Morddrohungen
„Statue“ im Stadion
Nach Quarantäne ist Kongos Super-Fan wieder zurück
In der K.-o.-Phase
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
Sport Tv Logo
Ronaldo steht im Fokus
„Wenn das passiert, ist es allein unsere Schuld!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine