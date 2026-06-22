Schwangere waren während Pandemie schwerer

Gewichtszunahme dann gleichbleibend

Die Gewichtszunahme während der Schwangerschaft blieb im Vergleich zwischen Pandemie- und Vorpandemie-Zeitraum mit durchschnittlich 13 Kilogramm (plus 4,8 auf der BMI-Skala) gleich. Die Veränderungen beim Ausgangsgewicht waren jedoch jeweils statistisch signifikant. Der Anteil der Untergewichtigen werdenden Mütter ging von 5,95 Prozent vor der Pandemie auf 5,38 Prozent im Pandemie-Zeitraum zurück. Dem entsprechend reduzierte sich auch der Anteil der Normalgewichtigen Frauen von 62,96 Prozent auf 61,55 Prozent. Die Häufigkeit von Übergewicht nahm von 20,23 Prozent auf 20,96 Prozent zu. Adipositas der Klasse I (BMI zwischen 30 und 34,9) stieg von 7,44 Prozent auf 8,11 Prozent während Covid-19, auch die Häufigkeit von Adipositas der Klassen 2 (BMI 35 bis 39,9) und drei (BMI ab 40) erhöhte sich (ersteres von 2,46 Prozent auf 2,65 Prozent, letzteres von 0,95 Prozent auf 1,15 Prozent.