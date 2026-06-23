UNO wirft Israel bewusste Tötung von Kindern vor

Der Bericht umfasst das palästinensische Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalem, und Israel. Es geht um den Zeitraum nach dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023. Laut dem Untersuchungsergebnis wurden palästinensische Kinder nicht nur während des Gaza-Kriegs bewusst getötet, sondern auch noch nach der Waffenruhe ab Oktober 2025. Die israelischen Streitkräfte sollen etwa Munition mit großer Sprengkraft und Waffen mit Flächenwirkung in dicht besiedelten Wohngebieten eingesetzt haben. „Dies deutet darauf hin, dass solche Angriffe, bei denen Kinder in so hoher Zahl getötet wurden, beabsichtigt waren“, teilte die Untersuchungskommission mit. Die israelischen Streitkräfte würden die Zivilbevölkerung der palästinensischen Gebiete als Ganzes mit der Hamas und anderer bewaffneter Gruppen in Verbindung bringen.