Lignano: 19 Österreicher erlitten Hitzschlag

Unter einem Hitzenotfall versteht man etwa einen Hitzschlag oder einen Sonnenstich. Symptome sind Kopfschmerzen, Übelkeit, hochroter Kopf, erhöhte Körpertemperatur, Schwindel, Schüttelfrost oder Krämpfe.

Das Rote Kreuz empfiehlt: Die betroffene Person in den Schatten bringen oder Schatten erzeugen, etwa mit einer Alu-Rettungsdecke. Alkohol- und koffeinfreie Getränke – Wasser, Tee, ungesüßte Fruchtsäfte – zu trinken geben. Kopf und Nacken mit feuchten Tüchern kühlen. Person in eine angenehme Position mit erhöhtem Oberkörper bringen, bei Kreislaufproblemen auf den Boden legen und Beine hochlagern. Wenn sich der Zustand nicht rasch bessert, Arzt bzw. Ärztin kontaktieren oder Notruf wählen.