Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rettungseinsatz

Lignano: 19 Österreicher erlitten Hitzschlag

Ausland
23.06.2026 12:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Luca - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ausreichend Wasser trinken, sich nicht verausgaben, pralle Sonne meiden und zwischendurch Abkühlung suchen. So lauten die wichtigsten Tipps, um Hitzewellen, wie sie derzeit halb Europa durchlebt, zu überstehen. Diese Hinweise dürften 19 österreichische Jugendliche im norditalienischen Badeort Lignano Sabbiadoro weitgehend ignoriert haben – mit schweren Folgen!

0 Kommentare

Die Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren waren nach ihrer Ankunft auf einem Campingplatz in dem Urlaubsort unmittelbar an den Strand gegangen und hatten dort den gesamten Tag verbracht. Nach Angaben der Regionalzeitung „Messagero Veneto“ hielten sie sich ohne ausreichenden Sonnenschutz in der Sonne auf und nahmen zudem zu wenig Flüssigkeit zu sich.

Die Rettungsleitstelle entsandte nach einem Notruf zwei Krankenwagen aus Lignano Sabbiadoro und Latisana sowie ein Notarztfahrzeug. Insgesamt waren acht Einsatzkräfte vor Ort. Bei deren Eintreffen zeigten noch 13 Jugendliche Symptome, die auf einen Hitzschlag hindeuteten.

Neun Jugendliche mit deNeun Jugendliche wurden zur Beobachtung und Rehydrierung in die Erste-Hilfe-Station in Lignano gebracht. Nach Angaben der Rettungskräfte wiesen sie eine deutlich erhöhte Körpertemperatur auf. Bei sechs weiteren Betroffenen hatten sich die Beschwerden bereits gebessert. Sie konnten in ihre Unterkunft zurückkehren. Über den weiteren Gesundheitszustand der Jugendlichen wurden keine Angaben gemacht.

Was im Notfall zu tun ist

Unter einem Hitzenotfall versteht man etwa einen Hitzschlag oder einen Sonnenstich. Symptome sind Kopfschmerzen, Übelkeit, hochroter Kopf, erhöhte Körpertemperatur, Schwindel, Schüttelfrost oder Krämpfe.

Das Rote Kreuz empfiehlt: Die betroffene Person in den Schatten bringen oder Schatten erzeugen, etwa mit einer Alu-Rettungsdecke. Alkohol- und koffeinfreie Getränke – Wasser, Tee, ungesüßte Fruchtsäfte – zu trinken geben. Kopf und Nacken mit feuchten Tüchern kühlen. Person in eine angenehme Position mit erhöhtem Oberkörper bringen, bei Kreislaufproblemen auf den Boden legen und Beine hochlagern. Wenn sich der Zustand nicht rasch bessert, Arzt bzw. Ärztin kontaktieren oder Notruf wählen.

Außergewöhnliche hohe Temperaturen für Ende Juni
Italien ist derzeit mit einer Hitzewelle konfrontiert. Nach Angaben von Meteorologen sorgt eine subtropische Hochdrucklage mit heißer Luft aus Nordafrika für außergewöhnlich hohe Temperaturen. Besonders betroffen sind die norditalienische Ebene des Flusses Po, die Binnenregionen Mittelitaliens sowie Sardinien. Dort liegen die Temperaturen teilweise bis zu zehn Grad über den für Ende Juni üblichen Durchschnittswerten.

Entspanntes Sitzen in Schanigärten und Cafés sieht anders aus.
Entspanntes Sitzen in Schanigärten und Cafés sieht anders aus.(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)

Am Dienstag erließ das italienische Gesundheitsministerium Hitzewarnstufe Rot in 15 Städten – darunter Mailand und Rom. Es könnten durchaus weitere Städte hinzukommen. Die Bevölkerung wurde gebeten, zu den heißesten Tageszeiten nicht ins Freie zu gehen, leichte Kost zu sich zu nehmen und sich immer wieder mit Wasser abzukühlen.

Lesen Sie auch:
Blut zu spenden ist in einer Hitzewelle „sogar dringend nötig“.
Trotz Hitzewelle
Blutspenden ist „dringend nötig und unbedenklich“
23.06.2026
Stundenlang gefangen
Mehrere Fluggäste kollabierten bei 56 Grad Celsius
22.06.2026
Gefährliche Mischung
Italien startet mit massiver Hitzewelle in Sommer
22.06.2026
Hitze wird zur Gefahr
Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!
21.06.2026

Mailand mit höchster Zahl an Hitzetoten in Europa
Nach europäischen Schätzungen wurden im vergangenen Jahr mehr als 16.000 Todesfälle in der Europäischen Union mit extremen Temperaturen in Verbindung gebracht. Italien war mit über 4500 hitzebedingten Todesfällen besonders stark betroffen. Mailand verzeichnete mit mehr als 1100 Opfern die höchste Zahl hitzebedingter Todesfälle unter den europäischen Großstädten. Während einer besonders intensiven Hitzewelle wurden dort innerhalb von nur zehn Tagen mehr als 300 zusätzliche Todesfälle registriert.

„Hitze wird oft als stiller Killer bezeichnet, weil ihre Auswirkungen nicht sofort sichtbar sind“, sagte der Hygieniker Fabrizio Pregliasco von der Universität Mailand. Extreme Temperaturen führten jedoch zu deutlich mehr Krankenhauseinweisungen, gesundheitlichen Komplikationen und Todesfällen. Entscheidend seien deshalb Prävention, eine gute Information der Bevölkerung sowie der Schutz besonders gefährdeter Menschen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
23.06.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
LignanoMailand
HitzewelleWasser
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf