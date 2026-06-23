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Alarm in Frankreich

Hitzewelle forderte bereits 20 Tote beim Baden

Ausland
23.06.2026 12:05
Alle suchen, wo es geht, nach Abkühlung. Hierfür wird auch der Trocadero-Brunnen neben dem ...
Alle suchen, wo es geht, nach Abkühlung. Hierfür wird auch der Trocadero-Brunnen neben dem Eiffelturm genutzt.(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Frankreich sind im Zuge der jüngsten Hitzewelle bereits etwa 20 Menschen bei Badeunfällen gestorben.

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Seit der vergangenen Woche ächzt Frankreich unter einer Hitzewelle, am Montag war mehr als die Hälfte des Landes von der höchsten Warnstufe Rot betroffen. Für Dienstagnachmittag prognostizierte der Wetterdienst Temperaturen von 39 Grad.

Seit dem Beginn des Wochenendes habe es „etwa zwanzig Todesfälle“ durch Ertrinken gegeben, erklärte die Ministerin für Sport und Jugend, Marina Ferrari, am Dienstag dem Sender France Inter. Sie rief dazu auf, „die Sicherheitsvorschriften einzuhalten“. Bei allem Verständnis für das Bedürfnis nach Abkühlung sei es „nicht ohne Risiko, in unbeaufsichtigten Gewässern zu schwimmen“.

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„Bei einem solchen Temperaturschock muss man extrem vorsichtig sein“, warnte die Ministerin. Auch verwies sie darauf, dass „Alkohol und Schwimmen sich überhaupt nicht vertragen“.

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