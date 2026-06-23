Hitzewelle forderte bereits 20 Tote beim Baden

Seit dem Beginn des Wochenendes habe es „etwa zwanzig Todesfälle“ durch Ertrinken gegeben, erklärte die Ministerin für Sport und Jugend, Marina Ferrari, am Dienstag dem Sender France Inter. Sie rief dazu auf, „die Sicherheitsvorschriften einzuhalten“. Bei allem Verständnis für das Bedürfnis nach Abkühlung sei es „nicht ohne Risiko, in unbeaufsichtigten Gewässern zu schwimmen“.