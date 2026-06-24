Thiem als Sänger: Stanglwirt wurde zur Partymeile

Diese Seite haben sie von Dominic Thiem bestimmt noch nie gesehen. Der Ex-Tennisstar begeisterte auf einem Charityevent beim Stanglwirt in Going bei Kitzbühel mit einer überraschenden Gesangseinlage ...
French-Open-Sieger Alexander Zverev lud im Rahmen seines zweitägigen „WorldChanger‘‘-Charity-Events zur berühmten Partylocation. Diverse Stars folgten seinem Aufruf. Darunter auch der ehemalige US-Open-Champion Dominic Thiem.
Boyband-Hit „U Make Me Wanna“ performt
Plötzlich stand der 32-jährige Niederösterreicher mit dem britischen Popstar Lee Ryan (43) auf der Bühne der Kaiserwiese und performte den Boyband-Hit „U Make Me Wanna“.
Video: Thiem begeisterte das Publikum als Sänger
Publikum begeistert
Thiem bewegte sich geschmeidig zur Musik, tanzte und hatte sichtlich Spaß an seinem Auftritt. Viele Besucher quittierten den Auftritt mit tosendem Applaus und zückten ihre Handys. Prompt landeten einige Videos von Thiems Auftritt in den sozialen Netzwerken.
Diese Stars waren auch dabei
Unter den berühmten Gästen waren an diesen heißen Tagen unter anderem Hollywood-Star Jessica Alba, die deutschen Schauspielgrößen Simone Thomalla, Hannes Jaenicke und Tom Gerhardt, Fitness-Influencer wie Pamela Reif, Christian Wolf und Romina Palm sowie die TV-Stars Jan Köppen und Sophia Thomalla. Auch Musiker DJ Ötzi mischte das Promi-Event auf. Und Models wie Barbara Meier und Klaudia Giez feierten ebenfalls mit.
Die „WorldChanger Foundation Days“ sind ein Event der „WorldChanger Foundation“, gegründet und geleitet von Robert Laner, Daniel Kramer, Felix Schwarm und Maria Hauser. Zverev war als prominenter Gast und Mitstreiter in Kitzbühel dabei – gemeinsam mit seiner „Alexander Zverev Foundation“. Beide Stiftungen verbindet die Überzeugung, dass mentale Stärke erlernbar ist, besonders dann, wenn Kinder früh Zugang zu positiven Vorbildern und unterstützenden Programmen erhalten, so die Veranstalter.
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