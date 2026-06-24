Thiem als Sänger: Stanglwirt wurde zur Partymeile

Die „WorldChanger Foundation Days“ sind ein Event der „WorldChanger Foundation“, gegründet und geleitet von Robert Laner, Daniel Kramer, Felix Schwarm und Maria Hauser. Zverev war als prominenter Gast und Mitstreiter in Kitzbühel dabei – gemeinsam mit seiner „Alexander Zverev Foundation“. Beide Stiftungen verbindet die Überzeugung, dass mentale Stärke erlernbar ist, besonders dann, wenn Kinder früh Zugang zu positiven Vorbildern und unterstützenden Programmen erhalten, so die Veranstalter.