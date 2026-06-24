Bald ist Schluss mit dem Gratis-Parken für E-Autos

Ab 1. Juli werden auch Besitzer von Elektroautos in den beiden gebührenpflichtigen Parkzonen in Krems (Niederösterreich) zur Kasse gebeten. Seit 2018 konnten sie ihre Fahrzeuge dort kostenlos abstellen.
Wer im Besitz eines E-Autos ist und in Krems einen Parkplatz sucht, hat es gut: Weder in der Grünen, noch in der teureren blauen Zone müssen dafür Parkscheine gekauft werden. Seit 2018 können die elektrisch betriebenen Fahrzeuge in den beiden gebührenpflichtigen Parkzonen kostenfrei abgestellt werden. Ein Privileg, das bei weitem nicht unumstritten ist.
Als Anreiz zum Umstieg
Nicht zuletzt wegen des steigenden Marktanteils von E-Autos ist damit in wenigen Tagen Schluss. Der Gemeinderat hat sich dafür entschieden, dass ab 1. Juli auch für E-Autos die regulären Abgaben zu zahlen sind. Damit folge man Empfehlungen des Kontrollamtes. „Die Elektromobilität hat sich stark weiterentwickelt. Die bisherige Gebührenbefreiung war in der Aufbauphase ein Anreiz. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, die Parkraumbewirtschaftung für alle Verkehrsteilnehmer nach denselben Kriterien zu gestalten“, erklärt die zuständige Stadträtin Alexandra Ambrosch. Die Maßnahme soll einen zusätzlichen fünfstelligen Betrag in das Stadtsäckel spülen.
Ganz ohne Kritik ging der Schritt jedoch nicht. Die Grünen stimmten dagegen, den Freiheitlichen kam er hingegen deutlich zu spät. Sie waren vor einem Jahr mit einem ähnlichen Dringlichkeitsantrag noch abgeblitzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.