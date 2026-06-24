Bald ist Schluss mit dem Gratis-Parken für E-Autos

Als Anreiz zum Umstieg

Nicht zuletzt wegen des steigenden Marktanteils von E-Autos ist damit in wenigen Tagen Schluss. Der Gemeinderat hat sich dafür entschieden, dass ab 1. Juli auch für E-Autos die regulären Abgaben zu zahlen sind. Damit folge man Empfehlungen des Kontrollamtes. „Die Elektromobilität hat sich stark weiterentwickelt. Die bisherige Gebührenbefreiung war in der Aufbauphase ein Anreiz. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, die Parkraumbewirtschaftung für alle Verkehrsteilnehmer nach denselben Kriterien zu gestalten“, erklärt die zuständige Stadträtin Alexandra Ambrosch. Die Maßnahme soll einen zusätzlichen fünfstelligen Betrag in das Stadtsäckel spülen.