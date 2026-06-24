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Ärger in Krems

Bald ist Schluss mit dem Gratis-Parken für E-Autos

Niederösterreich
24.06.2026 18:00
In Grüner und Blauer Zone müssen ab 1. Juli auch Besitzer von E-Autos in den Parkzonen bezahlen.
In Grüner und Blauer Zone müssen ab 1. Juli auch Besitzer von E-Autos in den Parkzonen bezahlen.(Bild: Stadt Krems)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Ab 1. Juli werden auch Besitzer von Elektroautos in den beiden gebührenpflichtigen Parkzonen in Krems (Niederösterreich) zur Kasse gebeten. Seit 2018 konnten sie ihre Fahrzeuge dort kostenlos abstellen.

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Wer im Besitz eines E-Autos ist und in Krems einen Parkplatz sucht, hat es gut: Weder in der Grünen, noch in der teureren blauen Zone müssen dafür Parkscheine gekauft werden. Seit 2018 können die elektrisch betriebenen Fahrzeuge in den beiden gebührenpflichtigen Parkzonen kostenfrei abgestellt werden. Ein Privileg, das bei weitem nicht unumstritten ist.

Als Anreiz zum Umstieg
Nicht zuletzt wegen des steigenden Marktanteils von E-Autos ist damit in wenigen Tagen Schluss. Der Gemeinderat hat sich dafür entschieden, dass ab 1. Juli auch für E-Autos die regulären Abgaben zu zahlen sind. Damit folge man Empfehlungen des Kontrollamtes. „Die Elektromobilität hat sich stark weiterentwickelt. Die bisherige Gebührenbefreiung war in der Aufbauphase ein Anreiz. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, die Parkraumbewirtschaftung für alle Verkehrsteilnehmer nach denselben Kriterien zu gestalten“, erklärt die zuständige Stadträtin Alexandra Ambrosch. Die Maßnahme soll einen zusätzlichen fünfstelligen Betrag in das Stadtsäckel spülen.

Ganz ohne Kritik ging der Schritt jedoch nicht. Die Grünen stimmten dagegen, den Freiheitlichen kam er hingegen deutlich zu spät. Sie waren vor einem Jahr mit einem ähnlichen Dringlichkeitsantrag noch abgeblitzt.

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