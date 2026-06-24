Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wiener Start-up

Neues Geschäft mit schnelleren Arzt-Befunden

Wirtschaft
24.06.2026 17:35
Die ärztliche Auswertung der Röntgen- oder Tomografiebilder wird immer häufiger von externen ...
Die ärztliche Auswertung der Röntgen- oder Tomografiebilder wird immer häufiger von externen Spezialisten gemacht, Spitäler bekommen so schneller eine Diagnose.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Christian Ebeert
Von Christian Ebeert

Röntgen, CT, MRT – Durchleuchtungen von Patienten sind Standard. Doch dann müssen Fachärzte die Aufnahmen auswerten und einen Befund schreiben. Wenn Personal und Zeit dafür fehlen, geben immer mehr Spitäler diese Aufgabe an die Diagnosefirma TeleScan ab, die dafür sogar eine weltweit führende KI-Hilfe entwickelt hat. 

0 Kommentare

„Die Medizin verlangt immer mehr solche Untersuchungen. Wir haben intern in unseren Standorten schon länger die Tele-Befundung gemacht, wo eben gerade die Kapazität dafür war“, erklärt Dozent Claudio Spick, selbst Röntgen-Facharzt und Miteigentümer der „Diagnosezentrum“-Gruppe, die österreichweit fünf Institute (Wien-Meidling, Linz, Graz, Deutschlandsberg, Schladming) betreibt. 2018 startete Spick mit Kollegen dann die Tochterfirma TeleScan, die Befunde auch für externe Kunden anbietet. Nach der Humanomed-Klinik Klagenfurt folgten dann während Corona wegen der massiven Belastung der Spitäler dann auch Ausschreibungen öffentlicher Gesundheitsträger.

Rund 15 heimische Spitäler als Kunden
So schickt nun etwa die Pensionsversicherung nach einer EU-weiten Ausschreibung alle Röntgenbilder ihrer 13 Reha-Anstalten elektronisch nach Meidling, ebenso die Kärntner Krankenanstalten, MedAustron und diverse andere Spitäler. Insgesamt setzen bereits etwa 15 Häuser auf TeleScan. Derzeit kämpft Spick gerade um den Auftrag der Uniklinik Salzburg.

Doz. Dr. Claudio Spick: „Wir wollen die führende österreichische Tele-Radiologie-Lösung sein.“
Doz. Dr. Claudio Spick: „Wir wollen die führende österreichische Tele-Radiologie-Lösung sein.“(Bild: George Kaulfersch georgeye.com)

Vorteil ist, dass die Krankenanstalten so zumindest an Randzeiten schnellstmöglich den Befund erhalten, wenn der eigene Röntgenologe nicht im Haus oder ausgelastet ist. „Wir haben ein Netzwerk aus etwa 30 Fachärzten, von denen immer einer verfügbar ist. Für die Spitäler ist das also ganz verlässlich und die Patienten bekommen umgehend eine Diagnose.  Außerdem ist die Qualität besser, weil wir Experten für alle Körperbereiche haben statt nur eines Radiologen. Ich selbst bin z. B. Brustkrebs-Spezialist“, so der gebürtige Kärntner Spick.

Eigene KI-Lösung mit TU Graz weltweit führend
Zur Unterstützung bei der Auswertung der Bilder hat man zudem zusammen mit der TU Graz über ein Dutzend spezielle KI-Applikationen entwickelt, etwa zur Feststellung von Brustkrebs-Verdacht. „Den Befund macht immer der Arzt, aber unsere KI hilft. Sie ist in der EU zertifiziert, wir sind dabei sogar weltweit führend.“ Als weiteren Schritt denkt Spick daran, diese KI-Lösungen über Lizenzen auch an andere zu verkaufen. Das Geschäft wächst jedenfalls stark. Derzeit erstellt TeleScan rund 5000 Befunde im Monat, im 1. Quartal heuer gab es ein Plus von 15 Prozent. Der Umsatz von rund 5 Millionen Euro legt ebenso zu.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
24.06.2026 17:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Badeunfälle nehmen zu
Wasserrettung: „Kälteschock wird oft unterschätzt“
Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET im krone.tv-Interview.
Rekordwerte erwartet
„Erleben jetzt längste Hitzewelle seit Messbeginn“
Angriff in der Karibik
US-Militär sprengt erneut Drogenboot in die Luft
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
191.054 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
Oberösterreich
Volksschule steht nach dem Sommer ohne Lehrer da
141.081 mal gelesen
Krone Plus Logo
In der Volksschule St. Nikola an der Donau werden für das kommende Schuljahr noch drei ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
116.086 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
1434 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Kolumnen
Wenn Kanzler-Elf auf Reisen geht, dann kostet das
1212 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1137 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Mehr Wirtschaft
Wiener Start-up
Neues Geschäft mit schnelleren Arzt-Befunden
„Auf normalem Niveau“
Katar will bald wieder Flüssigerdgas produzieren
Minus 18 Prozent
Auftragsschock lässt Rheinmetall-Aktie abstürzen
Krone Plus Logo
Umkämpfter Spielemarkt
Diese Lego-Alternativen kommen aus Österreich
SAPPL 51 GmbH
Pleite: Ist es vorbei mit Millstätter Wohnprojekt?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf