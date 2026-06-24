Neues Geschäft mit schnelleren Arzt-Befunden

Eigene KI-Lösung mit TU Graz weltweit führend

Zur Unterstützung bei der Auswertung der Bilder hat man zudem zusammen mit der TU Graz über ein Dutzend spezielle KI-Applikationen entwickelt, etwa zur Feststellung von Brustkrebs-Verdacht. „Den Befund macht immer der Arzt, aber unsere KI hilft. Sie ist in der EU zertifiziert, wir sind dabei sogar weltweit führend.“ Als weiteren Schritt denkt Spick daran, diese KI-Lösungen über Lizenzen auch an andere zu verkaufen. Das Geschäft wächst jedenfalls stark. Derzeit erstellt TeleScan rund 5000 Befunde im Monat, im 1. Quartal heuer gab es ein Plus von 15 Prozent. Der Umsatz von rund 5 Millionen Euro legt ebenso zu.