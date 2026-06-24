IOC zahlt jedem Olympia-Teilnehmer 10.000 Dollar

In den vergangenen Jahren hatte sich das IOC immer wieder dagegen ausgesprochen, Preisgelder bei Olympia auszuloben. Zuletzt hatten die umstrittenen „Enhanced Games“, bei denen Teilnehmern auch der Einsatz von Doping erlaubt ist, die Diskussion um die Vergütung von Athleten mit ihrer ersten Auflage in Las Vegas neu befeuert. Es gab dort einen Siegerbonus von umgerechnet 250.000 Euro.