Spanier Pedro Acosta verlässt KTM nach der Saison

Acosta hatte innerhalb von drei Jahren nach Einstieg in die Straßen-WM den Moto3- und Moto2-Titel geholt. In der MotoGP wurde er 2024 „Rookie of the year“. In der vergangenen Saison schloss er die Punktejagd als Vierter ab, derzeit ist der 13-fache Podestfahrer 48 Punkte hinter Leader Marco Bezecchi Sechster.