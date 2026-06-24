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Spanier Pedro Acosta verlässt KTM nach der Saison

MotoGP
24.06.2026 18:18
Pedro Acosta
Pedro Acosta(Bild: KTM/Rob Gray (Polarity Photo))
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das oberösterreichische Motorrad-Team KTM verliert MotoGP-Pilot Pedro Acosta nach der Saison an Ducati. Der Spanier hat beim in der WM voranliegenden Rennstall für 2027 und 2028 unterschrieben. 

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Gleichzeitig gab die italienische Equipe bekannt, dass Francesco Bagnaia den Rennstall nach Saisonende verlassen wird. Der 22-jährige Acosta wird mit seinem Landsmann Marc Marquez ein wohl schlagkräftiges Duo bilden, der Weltmeister hatte seinen Vertrag eben erst bis 2028 verlängert.

(Bild: AFP/MICHAL CIZEK)

Acosta hatte innerhalb von drei Jahren nach Einstieg in die Straßen-WM den Moto3- und Moto2-Titel geholt. In der MotoGP wurde er 2024 „Rookie of the year“. In der vergangenen Saison schloss er die Punktejagd als Vierter ab, derzeit ist der 13-fache Podestfahrer 48 Punkte hinter Leader Marco Bezecchi Sechster.

(Bild: AFP/LLUIS GENE)

Auf einen MotoGP-Sieg wartet Acosta noch. Bagnaia wiederum fährt derzeit sein achtes Jahr für Ducati, 2022 wurde er Weltmeister. Mit 31 Siegen ist er der bisher erfolgreichste Ducati-Pilot. Er brauche eine neue Herausforderung, sagte Bagnaia. Ob diese KTM heißt, ist offen.

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