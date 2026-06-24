Mussten zwei Arbeiter aus Fahrlässigkeit sterben?

Gasventil wurde offenbar auf- statt zugedreht

Dort sollten die Arbeiter einer Subfirma etwas umbauen. Doch als sie in ein Rohr schnitten, trat giftiges Kohlenmonoxid aus. Das hätte nie geschehen dürfen, denn das Ventil hätte aus Sicherheitsgründen abgedreht sein müssen. Unbestätigten Informationen zufolge war das Ventil aber falsch gestellt: Es war auf- statt abgedreht worden.