Wegen Hitze: Bäder öffnen jetzt doch wieder früher

Zu Beginn des Jahres wurden die Eintrittspreise in den Bädern der Stadt um durchschnittlich 6,37 Prozent erhöht. Gleichzeitig wurden allerdings auch die Öffnungszeiten der Familienbäder reduziert. Der Ärger war groß. Diese hatten im Mai und Juni nur noch von 13 bis 19 Uhr geöffnet, statt wie bisher von 10 bis 19 Uhr. Jetzt nimmt die Stadt die Sparmaßnahme wegen des klammen Budgets wieder zurück. Wegen der aktuellen Wetterlage. Die extreme Hitzewelle in Europa soll am kommenden Wochenende auch Wien mit prognostizierten Temperaturen von 40 Grad erreichen.