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Bis zu 40 Grad

Wegen Hitze: Bäder öffnen jetzt doch wieder früher

Wien
24.06.2026 12:59
Bereits ab Samstag öffnen die Familienbäder wieder täglich ab 10 Uhr statt erst ab 13 Uhr. Damit ...
Bereits ab Samstag öffnen die Familienbäder wieder täglich ab 10 Uhr statt erst ab 13 Uhr. Damit sollen vor allem Kinder und Familien rasch Zugang zu Abkühlung und schattigen Aufenthaltsmöglichkeiten erhalten(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Die Hitzewelle rollt auf Wien zu: Für das kommende Wochenende werden in der Bundeshauptstadt Temperaturen von bis zu 40 Grad prognostiziert. Als Reaktion auf die extreme Wetterlage zieht die Stadt nun die Notbremse und öffnet die Familienbäder jetzt wieder ab 10 Uhr

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Zu Beginn des Jahres wurden die Eintrittspreise in den Bädern der Stadt um durchschnittlich 6,37 Prozent erhöht. Gleichzeitig wurden allerdings auch die Öffnungszeiten der Familienbäder reduziert. Der Ärger war groß.  Diese hatten im Mai und Juni nur noch von 13 bis 19 Uhr geöffnet, statt wie bisher von 10 bis 19 Uhr. Jetzt nimmt die Stadt die Sparmaßnahme wegen des klammen Budgets wieder zurück. Wegen der aktuellen Wetterlage. Die extreme Hitzewelle in Europa soll am kommenden Wochenende auch Wien mit prognostizierten Temperaturen von 40 Grad erreichen.

(Bild: MA44)
Zitat Icon

Besonders Kinder sind bei großer Hitze gefährdet, die Familienbäder bieten ihnen und der ganzen Familie Abkühlung im Wasser und Schatten

Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ)

Bild: Stadt Wien/Votava

Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) hat jetzt deshalb die Öffnung der Familienbäder um bereits 10 Uhr veranlasst: „Wiens Bäder sind wichtige Hitzeschutz-Partner und entsprechend wichtig ist es, dass sie allen Menschen offenstehen“, betont Czernohorszky gegenüber der „Krone“. Diese Regelung gilt ab dem kommenden Samstag bis zum Beginn der Sommerferien am 3. Juli.

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„Ich freue mich sehr, dass die Stadt Wien die für Kinder kostenlosen Familienbäder nun auch für Schulen vormittags öffnet. Diese werden in der nächsten Woche bei diesen heißen Temperaturen für die Schüler und ihre Lehrer wichtige Hitzeschutzorte sein“, sagt Karin Medits-Steiner, Personalvertretungsvorsitzende der Wiener Pflichtschulen. Kühle Wassertemperaturen finden die Wiener übrigens wie gewohnt auch in den 19 Freibädern von 8 bis 20 Uhr (an Werktagen ab 9 Uhr), heißt es dazu vom Rathaus.

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