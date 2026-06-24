Premier Starmer will Abgeordneter bleiben

Der Politiker ist derzeit auch Abgeordneter für den Londoner Wahlbezirk Holborn und St. Pancras. Diesen Posten will er behalten. Nach dem „größten Job im Land“ werde er seiner Familie künftig mehr Zeit widmen, sagte Starmer. „Das ist das Ende meiner Reise, aber nicht das Ende eurer“, richtete er am Dienstag seinen Ministerinnen und Ministern in der Sitzung des Kabinetts aus.