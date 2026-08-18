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Umfrage zeigt:

Selbstbedienungskassen: Kärntner noch skeptisch

Kärnten
18.08.2026 10:00
Das lange Warten an Supermarkt- kassen ist für viele Kunden eine harte Geduldsprobe. ...
Das lange Warten an Supermarkt- kassen ist für viele Kunden eine harte Geduldsprobe. Selbstbedien- ungskassen sollen diesbezüglich mehr Effizienz bringen.(Bild: Peter Tomschi)
Porträt von Nina Loibnegger
Von Nina Loibnegger

Scannen, bezahlen, einpacken: Mithilfe von Selbstbedienungskassen soll das Einkaufen effizienter und zeitsparender werden. Viele Kärntner und Kärntnerinnen halten jedoch am traditionellen Kassensystem fest und verzichten aufs Selbstkassieren. 

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Sie sind wohl die Antwort auf die immerwährende Forderung „Zweite Kassa, bitte!“: Selbstbedienungskassen. Mit jenen „Hilfsmitteln“ werden Kunden nämlich nicht nur zur Kassa, sondern direkt zum Kassieren gebeten. Jene Automaten finden sich branchenübergreifend in immer mehr Geschäften. Auch in Kärnten haben sie sich bereits etabliert.

Eine österreichweite Umfrage des Handelsverbands zeigt jedoch: Viele Kärntner und Kärntnerinnen stehen dem Trend zum Selbstkassieren noch skeptisch gegenüber. So geben mehr als die Hälfte der befragten Kärntner und Kärntnerinnen an, Selbstbedienungskassen im Allgemeinen „weniger gerne“ oder sogar „gar nicht gerne“ zu nutzen. Als Grund dafür gab etwa jeder vierte Befragte aus Kärnten an, dass jene Kassen „zu kompliziert“ sind.

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen auch: Kassieren wird zur Generationenfrage. Denn: Je jünger der Kunde, desto lieber wird die SB-Kassa genutzt. Die „Generation Z“ (18- bis 29-Jährige) wird damit zum Vorreiter. Rund jede vierte Person jener Generation kassiert „sehr gerne“ selbst – bei der Generation der „Babyboomer“ (61- bis 75-Jährige) bestätigt diese Aussage nicht einmal jede zehnte Person.

Wer nun fürchtet, dass in Zukunft kein Weg mehr an den Selbstbedienungskassen vorbeiführt, den kann Handelssprecher Rainer Will beruhigen: „Technologie kann Abläufe vereinfachen, aber sie ersetzt weder Beratung noch Empathie oder die Problemlösungskompetenz unserer 700.000 Beschäftigten im Handel. Self-Checkout schafft vor allem dort einen Mehrwert, wo Technik und persönliche Betreuung intelligent zusammenspielen.“

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