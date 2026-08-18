Selbstbedienungskassen: Kärntner noch skeptisch

Eine österreichweite Umfrage des Handelsverbands zeigt jedoch: Viele Kärntner und Kärntnerinnen stehen dem Trend zum Selbstkassieren noch skeptisch gegenüber. So geben mehr als die Hälfte der befragten Kärntner und Kärntnerinnen an, Selbstbedienungskassen im Allgemeinen „weniger gerne“ oder sogar „gar nicht gerne“ zu nutzen. Als Grund dafür gab etwa jeder vierte Befragte aus Kärnten an, dass jene Kassen „zu kompliziert“ sind.