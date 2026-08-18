Mehr Kärntner Ärzte, aber Pensionswelle rollt an

Dabei ist die Anzahl der Mediziner in Kärnten seit 2019 um gut zwölf Prozent auf 3054 gestiegen, bei den Turnusärzten gar um über 70 Prozent. Und mit einer Arztdichte von 5,36 pro 1000 Einwohner liegt unser Bundesland genau im Mittelfeld. Doch wie die Ärztekammer kürzlich klarstellte, „wachse die Bevölkerung in Österreich, werde älter und brauche natürlich mehr medizinische Betreuung“. Und so gibt es erheblichen Handlungsbedarf.