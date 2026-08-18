Mehr Kärntner Ärzte, aber Pensionswelle rollt an

Kärntens Bevölkerung wird älter, braucht mehr medizinische Versorgung. Während es zwar immer mehr Ärzte gibt, droht in den kommenden Jahren eine Trendumkehr.
Wenn man auf die Homepage der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) blickt, möchte man meinen, dass es in Kärnten gut um die Versorgung mit Kassenpraxen bestellt ist.
Denn bei Fachärzten liegt der Besetzungsstand der Planstellen bei 99,54 Prozent (insgesamt 217,5 Planstellen), bei Zahnärzten sind es 98,96 Prozent (192 Planstellen) und bei Allgemeinmedizinern sogar 100 Prozent (261 Planstellen). Doch wer in vergangener Zeit einen Termin bei einem Augen- oder Hautarzt buchen wollte, weiß, dass es doch größere Lücken gibt.
Dabei ist die Anzahl der Mediziner in Kärnten seit 2019 um gut zwölf Prozent auf 3054 gestiegen, bei den Turnusärzten gar um über 70 Prozent. Und mit einer Arztdichte von 5,36 pro 1000 Einwohner liegt unser Bundesland genau im Mittelfeld. Doch wie die Ärztekammer kürzlich klarstellte, „wachse die Bevölkerung in Österreich, werde älter und brauche natürlich mehr medizinische Betreuung“. Und so gibt es erheblichen Handlungsbedarf.
Ältere Bevölkerung braucht mehr Versorgung
Besonders weil ja nicht nur die Patienten älter werden – die Pensionswelle rollt auch bei den Medizinern durchs Land. „Es ergibt sich ein jährlicher Nachbesetzungsbedarf von 1836 Ärzten pro Jahr, allein um eine Aufrechterhaltung des Status quo der Kopfzahl zu gewährleisten“, zeichnet Kammeramtsdirektor Lukas Stärker ein düsteres Bild (siehe Seiten 12/13), das für Kärnten mit seiner Bevölkerungsstruktur umso stärker gilt.
Ein Umstand, der auch in der Politik bekannt ist. Während die Landesregierung versucht, strukturell Maßnahmen zu setzen, ist das den Oppositionsparteien FPÖ und Team Kärnten nicht genug: Sie fordern mehr Fokus auf Ausbildung und mehr Kassenstellen.
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