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Marcus Wadsaks Ehefrau rechnet mit Hatern ab

Adabei Österreich
22.06.2026 13:10
Marcus Wadsack sagte in der letzten Woche Ja zu Therese Frank. Nach dem Jawort gab es böse ...
Marcus Wadsack sagte in der letzten Woche Ja zu Therese Frank. Nach dem Jawort gab es böse Kommentare im Netz, gegen die sich die glückliche Braut jetzt wehrt.(Bild: APA-Images / Andreas Tischler)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der letzten Woche hat Marcus Wadsak seine Therese geheiratet. Doch nachdem der ORF-Wettermoderator die Hochzeitsfotos auf Instagram gepostet hatte, gab es nicht nur Glückwünsche für das Hochzeitspaar. Vor allem die Braut sah sich mit zahlreichen Hasskommentaren konfrontiert. 

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Wadsak teilte nach dem Jawort mit Rechtsanwältin Therese Frank mit seinen Fans sein Glück und veröffentlichte unter anderem auf Instagram mehrere Fotos der Trauung im Wiener Prater.

Böse Kommentare trübten Freude
Die Folge: jede Menge Hasskommentare, die vor allem gegen die Braut gerichtet waren, wie diese jetzt auf Instagram öffentlich machte. Das Video gibt es hier zu sehen:

In einem Clip erklärte sie: „POV (in etwa: Stell dir vor, Anm.): Du bist 42 Jahre alt und heiratest einen Mann, der 14 Jahre älter ist als du und gleichzeitig wagst du es, deine Haare nicht mehr zu färben, und das sind dann die Reaktionen des Internets auf deine Hochzeitsfotos.“

Wichtige Botschaft
Anschließend verlas sie einige der bösen Kommentare, mit denen sie sich in den letzten Tagen konfrontiert sah. „Ist das seine Großmutter?“, hieß es demnach. Oder: „Sie sieht aus wie seine Mutter, wenigstens den grauen Haaransatz hätte sie für die Hochzeit färben können. Furchtbar.“

Ihr Appell: „Wir wär‘s, wenn wir einfach aufhören, Frauen und deren Aussehen immer mit den gleichen misogynen Vorurteilen zu bewerten?“

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In den Kommentaren zu dem Posting erhielt Wadsaks frisch angetraute Ehefrau schließlich viel Zuspruch: „Ihr schaut super aus, und vor allem: glücklich. Einfach den frustrierten Internettrollen keine Beachtung schenken“, hieß es da ebenso wie: „Herrlich, schönes, natürliches Aussehen. Gratuliere zur Hochzeit und den tollen Fotos.“

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