Mikl-Leitners Traum vom Schein für große Bikes

Die „Krone“ fuhr mit und lernte, dass jeder Teilnehmer einfach nur für die Sache im Einsatz war. Einzige „Pflicht“ eines jeden: Ein Stofftier für die Kinder mitnehmen. Ehrensache! Auch die Landeshauptfrau war nur voll der Lobes für alle Beteiligten. Und ehrlich, wir hätten sie eigentlich schon solch ein Fahrzeug pilotieren gesehen. Also wollten wir wissen, wie es mit dem Biker-Schein bei ihr aussieht: „Ich durfte ihn nie machen, meine Eltern hatten es verboten. Aber sag niemals nie . . .“ Gut möglich, dass wir sie (mit oder ohne Bike) bei Ernst Grafts letztem Streich 2027 wieder sehen werden.