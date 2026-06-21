Ganz in Weiß: So edel tanzten Promis in den Sommer

Nach einer einjährigen Pause war es wieder so weit: Profitänzer und Tanzschulbesitzer Thomas Kraml brachte den Sommernachtsball zurück – erstmals ins Schloss Cobenzl über den Dächern Wiens. Das ließen sich auch Promis wie Jazz Gitti, Edita Malovčić & Co. nicht entgehen. Für Glamour sorgte auch der Dresscode, denn (fast!) alle kamen in Weiß. Wer damit ein bisschen haderte – und wie es um die Tanzkünste ehemaliger „Dancing Stars“-Teilnehmer steht? krone.tv hat nachgehakt.