Sommernachtsball 2026

Ganz in Weiß: So edel tanzten Promis in den Sommer

Adabei-TV Clips
21.06.2026 20:00
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Nach einer einjährigen Pause war es wieder so weit: Profitänzer und Tanzschulbesitzer Thomas Kraml brachte den Sommernachtsball zurück – erstmals ins Schloss Cobenzl über den Dächern Wiens. Das ließen sich auch Promis wie Jazz Gitti, Edita Malovčić & Co. nicht entgehen. Für Glamour sorgte auch der Dresscode, denn (fast!) alle kamen in Weiß. Wer damit ein bisschen haderte – und wie es um die Tanzkünste ehemaliger „Dancing Stars“-Teilnehmer steht? krone.tv hat nachgehakt.

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