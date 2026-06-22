Tausende Fans feierten bei „Wenn die Musi spielt“

Trotz des Regens trugen die Besucher die Sonne im Herzen und feierten ausgelassen zu den Hits ihrer Lieblingskünstler. Wenn Dutzende Paare im Takt der Musik Foxtrott tanzen, Fremde einander in die Arme fallen und gemeinsam das Leben gefeiert wird, dann zeigt sich einmal mehr der besondere Zauber der Musi.