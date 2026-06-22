Tausende Fans feierten bei „Wenn die Musi spielt“

Mit Top-Stars, bester Stimmung und musikalischen Höhepunkten wurde die Sommer-Musi einmal mehr zum Publikumserfolg. Die Vorbereitungen für die Winter-Musi laufen bereits auf Hochtouren.
„Nach der Musi ist vor der Musi“, blickt Veranstalter Sepp Adlmann bereits auf die nächste Auflage der Erfolgsshow. „Wenn die Musi spielt“ begeisterte am Wochenende zahlreiche Fans auf dem Hoferriegel.
„Mit der Wanderwoche und den beiden Shows lockten wir rund 9000 Besucher nach Bad Kleinkirchheim. Ich bin sehr zufrieden, die Stimmung war sensationell“, resümiert Adlmann.
Besonderer Zauber der Sommer-Musi
Stars wie die Nockis, Pietro Basile und die Jungen Zillertaler sorgten für beste Unterhaltung und lieferten eine mitreißende Show. Für ein besonderes musikalisches Highlight sorgten die AlpenRebellen, die gemeinsam mit voXXclub den Hit „Rock mi“ auf die Bühne brachten. Das Moderationsduo Stefanie Hertel und Marco Ventre führte charmant mit Herzlichkeit und Schmäh durch den Abend.
Trotz des Regens trugen die Besucher die Sonne im Herzen und feierten ausgelassen zu den Hits ihrer Lieblingskünstler. Wenn Dutzende Paare im Takt der Musik Foxtrott tanzen, Fremde einander in die Arme fallen und gemeinsam das Leben gefeiert wird, dann zeigt sich einmal mehr der besondere Zauber der Musi.
Winter-Musi steht schon in den Startlöchern
Was im Jahr 1996 als kleines Fernsehformat für Volksmusikfreunde ins Leben gerufen wurde, hat sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer der beliebtesten Open-Air-Veranstaltungen im gesamten deutschsprachigen Raum entwickelt.
Die ausgelassene Stimmung, die musikalischen Leckerbissen und der einzigartige Zusammenhalt der Musi-Familie machen diese Veranstaltung Jahr für Jahr zu etwas ganz Besonderem. Die Vorbereitungen für die Winter-Musi 2027 laufen bereits auf Hochtouren. Am 22. und 23. Jänner wird Bad Kleinkirchheim erneut zum Mekka der Schlager- und Volksmusik. Karten sind bei jeder Ö-Ticketstelle erhältlich.
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