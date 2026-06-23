Grazer ÖVP will einen Strand im Naturschutzgebiet

Außerdem „ist das Gebiet total wertvoll und sensibel. Wir haben dort 170 Vogelarten nachgewiesen sowie eine reichhaltige Schlangenfauna, und es ist das letzte Gebiet in Graz, wo sich der Fischotter reproduziert. Da ist eine Störung absolut ausgeschlossen“, sagt Lederer und setzt nach: „Aus Sicht des Naturschutzes halte ich das hier für absolut unmöglich. Weiter südlich an der Mur gibt es genug Möglichkeiten, es muss nicht genau an diesem sensiblen Platz sein.“