Kind sah zu: Mutter auf Weide von Rind attackiert

Verletzungen unbestimmten Grades erlitt eine 38-Jährige in Telfs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von einem Rind attackiert wurde. Sie wollte mit ihrer vierjährigen Tochter nach dem Wohlbefinden eines Kalbes sehen.
Am Montag gegen 16.15 Uhr kam es auf einer eingezäunten Weide in Telfs zu einem Arbeitsunfall. Eine 38-jährige Landwirtin wollte gemeinsam mit ihrer vierjährigen Tochter nach dem Wohlbefinden eines Kalbes sehen, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von einem Rind attackiert wurde.
Vier Zeugen, die den Vorfall aus der Ferne beobachtet hatten, eilten sofort zur Hilfe, verscheuchten die Tiere und brachten die Verletzte aus dem Gefahrenbereich. Die Tochter blieb unverletzt und konnte die Weide selbstständig verlassen.
Landwirtin in Schockraum gebracht
Die Landwirtin wurde vom Rettungsdienst sowie einem Notarzt erstversorgt und anschließend in den Schockraum der Klinik Innsbruck transportiert. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.
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