Kind sah zu: Mutter auf Weide von Rind attackiert

Am Montag gegen 16.15 Uhr kam es auf einer eingezäunten Weide in Telfs zu einem Arbeitsunfall. Eine 38-jährige Landwirtin wollte gemeinsam mit ihrer vierjährigen Tochter nach dem Wohlbefinden eines Kalbes sehen, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von einem Rind attackiert wurde.