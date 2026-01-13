Wirtschaftsbund-Affäre: Mails „fiktiv“ übergeben

Was aber bedeutet nun das Wort „fiktiv“ in diesem Zusammenhang? Das Landesarchiv ist derzeit noch gar nicht imstande, Mails zu archivieren, die Landesregierung behauptet, man hätte die Mails dem Archiv übergeben, diese seien nur aus rein technischen Gründen noch nicht archiviert worden, sie seien aber als Archivgut angeboten worden. In einer schriftlichen Stellungnahme an den ORF schreibt das Land daher von einer „Übergabefiktion“. Das bedeutet auch, dass die Mails tatsächlich immer noch im Amt der Landesregierung gespeichert sind.