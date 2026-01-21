Weiter Wirbel wegen Mails vom Wirtschaftsbund

Im Kontrollausschuss diskutierten die Vorarlberger Landtagsabgeordneten am Mittwoch über den Umgang der Landesverwaltung mit der Archivierung von E-Mails des Wirtschaftsbundes an den ehemaligen Landesstatthalter Rüdisser. „Die Frage, ob diese E-Mails nach dem neuen Informationsfreiheitsgesetz veröffentlicht werden müssen oder ob sie bereits Teil des Landesarchivs sind, kann nicht von den Mitgliedern des Ausschusses entschieden werden“, argumentierte ÖVP-Klubchefin Veronika Marte. Vielmehr müsse dies vom Landesverwaltungsgericht entschieden werden. „SPÖ, Neos und Grüne nutzen den Kontrollausschuss als Showbühne. Das kann man machen – mit seriöser demokratischer Kontrolle hat dieses Schauspiel allerdings wenig zu tun“, ärgerte sich Marte.