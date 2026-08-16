Baldiges Karriereende? Ronaldo lässt aufhorchen

„25 Jahre mit vielen Opfern“

„Ich habe so viele Dinge, die mich auf Trab halten, dass es mir schwerfällt, nur eine davon zu nennen. Da der Fußball eine große Lücke hinterlassen könnte, muss man seine Zeit auf vielfältige Weise füllen, nicht nur auf eine Einzige. Und außerdem mehr Spaß haben, mehr reisen, Padel schauen und spielen – was mir wirklich Spaß macht – und weiterhin das genießen, was ich mir verdient habe – was wir uns verdient haben. Denn schließlich waren es 25 Jahre mit vielen Opfern“, stellt Ronaldo klar.