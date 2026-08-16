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Baldiges Karriereende? Ronaldo lässt aufhorchen

Fußball International
16.08.2026 18:22
Beendet Cristiano Ronaldo schon bald seine Karriere?
Beendet Cristiano Ronaldo schon bald seine Karriere?(Bild: AFP/THOMAS COEX)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wird Cristiano Ronaldo seine beeindruckende Fußball-Karriere schon bald beenden? Darauf lassen Aussagen des Portugiesen gegenüber „Vogue“ jedenfalls schließen. Demnach geht der Superstar wohl in seine letzte Saison. Worauf er künftig seinen Fokus legen wird, hat er dabei auch verraten. Doch zuvor möchte er noch eine besondere Marke knacken! 

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„Dies ist wahrscheinlich mein letztes Jahr im Fußball“, erklärt Ronaldo im „Vogue“-Interview und sorgt damit für Aufregung in der Sportwelt. Obwohl der Portugiese mittlerweile schon 41 ist und eine Karriereende immer wahrscheinlicher geworden ist, können sich viele Fans nicht vorstellen, dass der Superstar nicht mehr auf dem Rasen zu sehen ist. 

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Dabei hat sich zuletzt schon abgezeichnet, dass sich der Fokus von Ronaldo allmählich verlagert. Nicht zuletzt die Hochzeit mit seiner langjährigen Partnerin Georgina Rodríguez hat das verdeutlicht. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass der Ausnahme-Kicker sein Leben nach der Karriere auch schon geplant hat. 

„25 Jahre mit vielen Opfern“
„Ich habe so viele Dinge, die mich auf Trab halten, dass es mir schwerfällt, nur eine davon zu nennen. Da der Fußball eine große Lücke hinterlassen könnte, muss man seine Zeit auf vielfältige Weise füllen, nicht nur auf eine Einzige. Und außerdem mehr Spaß haben, mehr reisen, Padel schauen und spielen – was mir wirklich Spaß macht – und weiterhin das genießen, was ich mir verdient habe – was wir uns verdient haben. Denn schließlich waren es 25 Jahre mit vielen Opfern“, stellt Ronaldo klar. 

Doch bevor er seine Fußballschuhe an den Nagel hängt, möchte er noch die magische 1000-Tore-Marke knacken. Aktuell steht „CR7“ bei 976 Karriere-Treffern. 830 für seine Vereine und 146 für die Nationalmannschaft. Aktuell steht Ronaldo noch bei Al-Nassr unter Vertrag. In Saudi-Arabien möchte er den Meilenstein von 1.000 Karriere-Toren knacken.

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