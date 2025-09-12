DSN-Chef: „Wir machen keine Sicherheitslücken“

Regierung einigte sich im Sommer

Die ÖVP/SPÖ/NEOS-Bundesregierung einigte sich Anfang des Sommers auf die Gefährder-Überwachung im Anlassfall. Dem vorausgegangen waren lange Verhandlungen. Es ist dies nicht der erste Anlauf für eine Messenger-Überwachung. Die von der damaligen türkis-blauen Regierung geplante Überwachung von Computersystemen per „Bundestrojaner“ hatte der Verfassungsgerichtshof Ende 2019 noch vor Inkrafttreten gekippt. Tatsächlich zum Einsatz kommen soll die Software ab 2027 - sofern der VfGH diesmal nichts dagegen hat.