Wehrlein nach dramatischem Finale Weltmeister

Der deutsche Porsche-Pilot Pascal Wehrlein hat sich zum zweiten Mal nach 2024 den Titel in der Formel E gesichert.
Der 31-Jährige behauptete seine Gesamtführung beim dramatischen Saisonfinale am Sonntag in London. Wehrlein ging nach einer Kollision in der Schlussphase mit Jake Dennis (Andretti) wie sein WM-Rivale leer aus.
Da auch Mitch Evans (Jaguar) als Vierter nicht weit genug vorne landete, ging der Gesamtsieg an den Deutschen. Das Rennen gewann der Brite Taylor Barnard.
Wehrleins Karriere
Wehrlein trat zwischen 2013 und 2015 in der DTM an, wo er in seiner letzten Saison den Gesamtsieg erzielte. Die Leistungen brachten ihm einen Platz in der Formel 1, wo er sich jedoch nie etablieren konnte. Seit 2019 startete der Deutsche dann in der Formel E, wo er sich 2024 erstmals zum Weltmeister kürte.
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