Wehrlein nach dramatischem Finale Weltmeister

Wehrleins Karriere

Wehrlein trat zwischen 2013 und 2015 in der DTM an, wo er in seiner letzten Saison den Gesamtsieg erzielte. Die Leistungen brachten ihm einen Platz in der Formel 1, wo er sich jedoch nie etablieren konnte. Seit 2019 startete der Deutsche dann in der Formel E, wo er sich 2024 erstmals zum Weltmeister kürte.