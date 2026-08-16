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Wetterwechsel: Wo es nachts noch trocken bleibt

Österreich
16.08.2026 18:24
Dunkle Wolken über Graz – schon in der Nacht sollen dort Regentropfen fallen.
Dunkle Wolken über Graz – schon in der Nacht sollen dort Regentropfen fallen.(Bild: Aron M - Austria - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Schluss mit Sonnenschein: Schon seit dem Nachmittag haben sich in den Alpen vom südlichen Vorarlberg bis zum Semmering-Wechsel-Gebiet lokale Schauer und Gewitter breitgemacht. Diese bereiten sich im Laufe des Abends auch auf den Süden aus. In der Nacht wird es dann wohl auch im Norden nass.

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Besonders im Westen, also in Vorarlberg und in Tirol, gehen auch noch in der Nacht Schauer und Gewitter nieder. Während der Abend auch in Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und in der Steiermark nass wird, klingen die Regenschauer im Laufe der Nachtstunden langsam ab und bleibt zum Morgen hin zumeist trocken. 

Richtung Osten hin muss man wohl auch im äußersten Westen und Süden Niederösterreichs mit ein paar Schauern und Gewittern rechnen.

Wollen Sie wissen, wann es in Ihrer Gemeinde regnen wird? Geben Sie Ihre Postleitzahl ein:

Kein Regen in Sicht ist vorerst im Burgenland und in der Bundeshauptstadt Wien. Zwar wird die Nacht nicht mehr sternenklar, doch die Wolken haben noch keinen Regen mit im Gepäck – das jedoch ändert sich am Montag drastisch.

Und die Temperaturen? Während in Wien, Teilen Niederösterreich, dem Burgenland und Teilen der Steiermark die Nacht noch einmal „tropisch“ verlaufen dürfte, bleibt es in den übrigen Bundesländern kühler. Allerdings verhindert die Bewölkung vorerst eine markantere Abkühlung. 

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