Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Höhere Unfallgefahr: Fahren Sie mit Schlapfen?

Community
22.06.2026 11:36
Gerade bei hohen Temperaturen sehr beliebt: Flip-Flops und Schlapfen.
Gerade bei hohen Temperaturen sehr beliebt: Flip-Flops und Schlapfen.(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Die Hitze hält Österreich weiter fest im Griff. Leichte Kleidung, offene Schuhe und Schlapfen sind die erste Wahl. Vorsicht ist jedoch beim Autofahren geboten, da Versicherungen ggf. wegen ungeeigneten Schuhwerks abspringen. Unsere Frage des Tages vom 22. Juni lautet: „Höhere Unfallgefahr: Fahren Sie im Sommer mit Schlapfen?“

0 Kommentare

Was halten Sie generell von der geltenden Regelung? Sind Sie damit zufrieden oder würden Sie lieber nachbessern? Sind Sie schon einmal mit Schlapfen oder Flip-Flops Auto gefahren? Wie ist es Ihnen dabei ergangen und wie denken Sie im Nachhinein darüber?

Teilen Sie Ihre  Hoffnungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
22.06.2026 11:36
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

250-Jahr-Jubiläum
Mölzer: „USA sind das missratene Kind Europas“
Schlagerstar Marc Pircher im krone.tv-Interview
Pircher erobert USA
Der unerwartete WM-Auftritt des Schlagerstars
Sommernachtsball 2026
Ganz in Weiß: So edel tanzten Promis in den Sommer
Folge von Sonntag
Gemeinsam statt einsam: So fällt Turnen leichter!
Beauty-Schock mit 29
Wienerin Sabrina WLK lässt sich Gesicht liften!
Mehr Forum
Pietätlose Idee?
Trainieren am Friedhof: „Total überflüssig“
Diskutieren Sie mit!
Pickerl-Reform: Sinnvoll oder Schikane?
Frage des Tages
Schafft Österreich gegen Argentinien einen Punkt?
Diskutieren Sie mit!
Stocker für Rückführzentren: Ist das sinnvoll?
Frage des Tages
Gehen Sie noch regelmäßig in die Kirche?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
133.179 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Wirtschaft
Ab dieser Pension liegen Sie über dem Durchschnitt
115.097 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ab wann gehöre ich mit meiner Rente zur oberen Hälfte?
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
112.397 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
1586 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
1218 mal kommentiert
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Österreich
Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!
1086 mal kommentiert
Bereits am Wochenende sorgt die Hitze für ordentliches Schwitzen. Aufnahmen vom Sonntagvormittag ...
Mehr Community
Das sagen die Leser
Stille Stunde: „Warum regt man sich darüber auf?“
Hand aufs Herz
Wollen Sie leben wie eine italienische Oma?
Frage des Tages
Bürokratieabbau: Macht Schellhorn einen guten Job?
Diskutieren Sie mit!
Ihre besten Tipps gegen die Sommerhitze!
Frage des Tages
Kennen Sie sich mit ID Austria aus?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf