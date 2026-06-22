Höhere Unfallgefahr: Fahren Sie mit Schlapfen?

Was halten Sie generell von der geltenden Regelung? Sind Sie damit zufrieden oder würden Sie lieber nachbessern? Sind Sie schon einmal mit Schlapfen oder Flip-Flops Auto gefahren? Wie ist es Ihnen dabei ergangen und wie denken Sie im Nachhinein darüber?



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