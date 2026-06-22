Höhere Unfallgefahr: Fahren Sie mit Schlapfen?

Die Hitze hält Österreich weiter fest im Griff. Leichte Kleidung, offene Schuhe und Schlapfen sind die erste Wahl. Vorsicht ist jedoch beim Autofahren geboten, da Versicherungen ggf. wegen ungeeigneten Schuhwerks abspringen. Unsere Frage des Tages vom 22. Juni lautet: „Höhere Unfallgefahr: Fahren Sie im Sommer mit Schlapfen?“
Was halten Sie generell von der geltenden Regelung? Sind Sie damit zufrieden oder würden Sie lieber nachbessern? Sind Sie schon einmal mit Schlapfen oder Flip-Flops Auto gefahren? Wie ist es Ihnen dabei ergangen und wie denken Sie im Nachhinein darüber?
Teilen Sie Ihre Hoffnungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.