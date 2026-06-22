Notenbank-Legende: Ex-Fed-Chef Greenspan ist tot

Zweitlängste Amtszeit an der Spitze der Fed

Der in New York geborene Ökonom lehrte in den 1950er-Jahren an der New York University und leitete zugleich das Beratungsunternehmen Townsend-Greenspan & Co. Später war er unter anderem wirtschaftspolitischer Berater im Umfeld von Richard Nixon und führte in den letzten Jahren von Nixons Präsidentschaft den Rat der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses. Auch unter Präsident Gerald Ford blieb er in dieser Funktion tätig.