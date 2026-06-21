Am Montag wartet auf die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick die wohl schwierigste Aufgabe der Gruppenphase. Argentinien gewann seine letzten acht Länderspiele, Lionel Messi präsentierte sich in Topform. Die ÖFB-Auswahl reist aber nach dem eingeheimsten 3:1 gegen Jordanien mit Selbstvertrauen nach Dallas. Unsere Frage des Tages vom 21. Juni lautet: „Bereit für Messi & Co.: Schafft Österreich gegen Argentinien einen Punkt?“