Am Montag wartet auf die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick die wohl schwierigste Aufgabe der Gruppenphase. Argentinien gewann seine letzten acht Länderspiele, Lionel Messi präsentierte sich in Topform. Die ÖFB-Auswahl reist aber nach dem eingeheimsten 3:1 gegen Jordanien mit Selbstvertrauen nach Dallas. Unsere Frage des Tages vom 21. Juni lautet: „Bereit für Messi & Co.: Schafft Österreich gegen Argentinien einen Punkt?“
Trauen Sie dem ÖFB-Team gegen den dreifachen Weltmeister eine Überraschung zu? Kann die Rangnick-Elf den Favoriten ärgern oder wird sich die individuelle Klasse der Argentinier durchsetzen? Welche Rolle könnte Messi spielen – und auf welche österreichischen Spieler wird es besonders ankommen?
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