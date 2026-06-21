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Frage des Tages

Schafft Österreich gegen Argentinien einen Punkt?

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21.06.2026 13:44
Kann Österreich dem Titelverteidiger Argentinien einen Punkt abluchsen?
Kann Österreich dem Titelverteidiger Argentinien einen Punkt abluchsen?(Bild: Krone-Collage/Sepp Pail, AFP/ROBERTO SCHMIDT)
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Von Community

Am Montag wartet auf die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick die wohl schwierigste Aufgabe der Gruppenphase. Argentinien gewann seine letzten acht Länderspiele, Lionel Messi präsentierte sich in Topform. Die ÖFB-Auswahl reist aber nach dem eingeheimsten 3:1 gegen Jordanien mit Selbstvertrauen nach Dallas. Unsere Frage des Tages vom 21. Juni lautet: „Bereit für Messi & Co.: Schafft Österreich gegen Argentinien einen Punkt?“

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Trauen Sie dem ÖFB-Team gegen den dreifachen Weltmeister eine Überraschung zu? Kann die Rangnick-Elf den Favoriten ärgern oder wird sich die individuelle Klasse der Argentinier durchsetzen? Welche Rolle könnte Messi spielen – und auf welche österreichischen Spieler wird es besonders ankommen?

Teilen Sie Ihre Prognosen, Hoffnungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

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