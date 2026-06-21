Pickerl-Reform: Sinnvoll oder Schikane?

Bislang galt beim Pickerl eine viermonatige Toleranzfrist nach dem eigentlichen Fälligkeitstermin. Diese soll mit der neuen Kraftfahrgesetz-Novelle wegfallen. Gleichzeitig wird es möglich sein, die Überprüfung bereits bis zu vier Monate vor Ablauf durchführen zu lassen, ohne dass sich der nächste Termin verschiebt. Die geplante Änderung sorgt für Diskussionen. Ist sie ein sinnvoller Schritt oder nur zusätzlicher Druck für Autofahrer?