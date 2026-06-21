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Pickerl-Reform: Sinnvoll oder Schikane?

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21.06.2026 14:20
Das Pickerl muss künftig möglicherweise punktgenau passen: Die Regierung will die bisherige ...
Das Pickerl muss künftig möglicherweise punktgenau passen: Die Regierung will die bisherige Nachfrist streichen.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Wer den Pickerltermin übersehen hat, konnte bisher aufatmen: Vier Monate Nachfrist gaben vielen Autofahrern Luft. Damit soll nun Schluss sein: Künftig muss die Überprüfung pünktlich erfolgen. Die geplante Änderung sorgt deshalb für heftige Debatten. Wie sehen Sie das?

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Bislang galt beim Pickerl eine viermonatige Toleranzfrist nach dem eigentlichen Fälligkeitstermin. Diese soll mit der neuen Kraftfahrgesetz-Novelle wegfallen. Gleichzeitig wird es möglich sein, die Überprüfung bereits bis zu vier Monate vor Ablauf durchführen zu lassen, ohne dass sich der nächste Termin verschiebt. Die geplante Änderung sorgt für Diskussionen. Ist sie ein sinnvoller Schritt oder nur zusätzlicher Druck für Autofahrer?

Mehr Klarheit auf Europas Straßen?
Befürworter sehen in der Änderung vor allem einen Gewinn für die Verkehrssicherheit. Fahrzeuge müssten künftig rechtzeitig überprüft werden, mögliche Mängel würden früher entdeckt. Für die Neuregelung spricht auch, dass die österreichische Sonderregelung im Ausland immer wieder für Ärger sorgte. Dort wurde die Nachfrist oft nicht anerkannt, was teils hohe Strafen nach sich zog. 

Weniger Spielraum für Autofahrer?
Kritiker halten dagegen, dass Autofahrer damit wichtige Flexibilität verlieren. Nicht jeder bekommt sofort einen Werkstatttermin, und gerade bei älteren Fahrzeugen können notwendige Reparaturen oder fehlende Ersatzteile Zeit kosten. Aus ihrer Sicht wird eine bewährte Kulanzregel abgeschafft, obwohl viele Fahrzeughalter verantwortungsvoll mit ihr umgegangen sind.

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Wie sehen Sie das?
Was meinen Sie: Ist die Abschaffung der viermonatigen Toleranzfrist ein sinnvoller Schritt zu mehr Sicherheit und klaren Regeln oder wird Autofahrern damit eine bewährte Erleichterung genommen? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns!

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