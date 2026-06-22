Löst Lionel Messi Streit in Österreich-Kabine aus?

Löst der Superstar gar einen Streit in der ÖFB-Kabine aus? Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass sich Spieler um das Trikot des Argentiniers streiten. 2012 etwa zofften sich die beiden Leverkusen-Profis Michal Kadlec und Manuel Friedrich im Champions-League-Spiel gegen Barcelona um das Shirt Messis. Der erfüllte zwar beiden den Wunsch und gab sowohl in der Pause als auch nach Schlusspfiff sein Trikot her, Rudi Völler, damals Sportdirektor in Leverkusen, zog jedoch anschließend Konsequenzen. Kadlec und Friedrich mussten ihre Leiberln für einen guten Zweck versteigern.