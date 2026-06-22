Löst Lionel Messi Streit in Österreich-Kabine aus?

Ein getragenes Trikot von Weltstar Lionel Messi? Davon träumen wohl jeder Fußballfan und -spieler. So auch Michael Gregoritsch – der sich nach dem Spiel gegen Argentinien jedoch wohl gegen den ein oder anderen Teamkollegen durchsetzen muss, will er im nach Schlusspfiff üblichen Trikottausch das Dress des achtfachen Ballon-d‘Or-Siegers ergattern.
Im Gespräch mit Influencer und Comedian Maximilian Ratzenböck hatte Gregoritsch bereits erklärt, Messi während des Spiels keineswegs provozieren zu wollen – immerhin malt sich der Augsburg-Stürmer Chancen aus, den 38-Jährigen von einem Trikottausch zu überzeugen.
Kampf um Messi-Trikot?
Allerdings besteht die Gefahr, dass seine Mitspieler denselben Plan verfolgen. Zwar werden wohl mit Lautaro Martinez, Enzo Fernandez und Co. zahlreiche weitere Top-Stars gegen die Rangnick-Truppe auf dem Platz stehen – das Leiberl von Messi dürfte allerdings doch noch einmal eine Spur spezieller sein.
Löst der Superstar gar einen Streit in der ÖFB-Kabine aus? Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass sich Spieler um das Trikot des Argentiniers streiten. 2012 etwa zofften sich die beiden Leverkusen-Profis Michal Kadlec und Manuel Friedrich im Champions-League-Spiel gegen Barcelona um das Shirt Messis. Der erfüllte zwar beiden den Wunsch und gab sowohl in der Pause als auch nach Schlusspfiff sein Trikot her, Rudi Völler, damals Sportdirektor in Leverkusen, zog jedoch anschließend Konsequenzen. Kadlec und Friedrich mussten ihre Leiberln für einen guten Zweck versteigern.
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