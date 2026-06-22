Vom Pool ins Spital
Deutsche (26) hatte 5,25 Promille Alkohol im Blut
Ein Einsatz in Osnabrück hat selbst erfahrene Polizeibeamte sprachlos gemacht: Eine 26-jährige Frau wurde am frühen Samstagmorgen mit einem Atemalkoholwert von 5,25 Promille aufgegriffen – einem Wert, der als lebensbedrohlich gilt. Besonders verblüffend: Die junge Frau war trotz der extremen Alkoholisierung noch vergleichsweise sicher auf den Beinen und ansprechbar.
Wie die Polizei mitteilte, wurden eine Beamtin und ein Beamter zum Ickerweg in Osnabrück gerufen, weil dort eine Person auf der Straße lag. Vor Ort trafen sie auf die 26-Jährige, die deutlich alkoholisiert wirkte.
Nach Angaben der Frau war sie zuvor in einem Schwimmbad gewesen. Anschließend habe sie mit dem Zug zurück in ihren Wohnort Rheine fahren wollen. Dazu kam es jedoch nicht mehr. Die Einsatzkräfte kümmerten sich zunächst darum, die Frau in Sicherheit zu bringen.
Messwert sorgt für Fassungslosigkeit
Für großes Erstaunen sorgte der anschließend gemessene Atemalkoholwert von 5,25 Promille. Die Polizei bezeichnete den Einsatz als außergewöhnlich. Ein beteiligter Beamter erklärte später: „Wir waren alle erstaunt, da sie trotz dieses extrem hohen Werts noch relativ sicher auf den Beinen war – und zudem einen erstaunlich aufnahmefähigen Eindruck machte.“
Sofort ins Krankenhaus gebracht
Angesichts des lebensbedrohlichen Alkoholwerts wurde die 26-Jährige umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Dort reagierten laut Polizei auch Ärzte und Pflegekräfte fassungslos auf das Messergebnis. Die Frau wurde sofort aufgenommen und medizinisch überwacht.
Polizei spricht von historischem Einsatz
In ihrer Mitteilung sprach die Osnabrücker Polizei von einem Einsatz, der „sicherlich einen Eintrag in den Geschichtsbüchern der Osnabrücker Polizei finden“ werde.
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