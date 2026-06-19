Stille Stunde: „Warum regt man sich darüber auf?“

Dass das Verständnis für Autismus und Neurodivergenz noch nicht überall in der Gesellschaft angekommen ist, zeigen auch Äußerungen des amtierenden US-Gesundheitsministers. Die „Krone“-Leser scheinen in dieser Frage bereits ein gutes Stück weiter zu sein. Nicht nur Betroffene meldeten sich zu Wort, sondern auch andere zeigten sich mit den neurologisch besonderen Menschen in unserer Gesellschaft solidarisch.