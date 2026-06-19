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Stille Stunde: „Warum regt man sich darüber auf?“

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19.06.2026 13:48
Viele neurodivergente Personen klagen über sensorische Überreizung. Billa will diesen Personen ...
Viele neurodivergente Personen klagen über sensorische Überreizung. Billa will diesen Personen nun eine eigene Stunde in der Woche widmen.(Bild: P. Huber)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Die „Stille Stunde“ in Billa- und Billa-Plus-Filialen sorgt in der „Krone“-Community überwiegend für Zustimmung. Viele Leserinnen und Leser sehen darin eine einfache Möglichkeit, neurodivergenten Menschen den Alltag zu erleichtern. Vereinzelt stößt die Maßnahme auch auf Kopfschütteln. Eine Auswahl der Kommentare lesen Sie hier.

0 Kommentare

Dass das Verständnis für Autismus und Neurodivergenz noch nicht überall in der Gesellschaft angekommen ist, zeigen auch Äußerungen des amtierenden US-Gesundheitsministers. Die „Krone“-Leser scheinen in dieser Frage bereits ein gutes Stück weiter zu sein. Nicht nur Betroffene meldeten sich zu Wort, sondern auch andere zeigten sich mit den neurologisch besonderen Menschen in unserer Gesellschaft solidarisch.

„Ehrlich dankbar dafür“
Autismus und andere Formen der Neurodivergenz betreffen einen nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung. Eine statistische Sicherheit also, dass sich auch unter den Leserinnen und Lesern der „Krone“ Menschen befinden, die täglich mit Reizüberflutung und sensorischen Belastungen kämpfen. So wie etwa Abendstern13 und Tara01:

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Abendstern13
Als hochsensible Person bin ich ehrlich dankbar dafür
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Tara01
Geht sicher vielen so, ich habe eine kPTBS und bin auch HSP. So bekomme ich keine Panikattacken mehr.
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Rund 87.000 Menschen in Österreich leben mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) Diagnose. ...
Rund 87.000 Menschen in Österreich leben mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) Diagnose. Nicht diagnostizierte und andere neurodivergene Personen dürften noch um ein vielfaches mehr sein.(Bild: freshidea - stock.adobe.com)

„Eine tolle, menschliche Idee!“
Die größte Gruppe besteht aus Usern, die selbst nicht betroffen sind, die Initiative aber trotzdem begrüßen. Viele schreiben, dass sie die dauernde Beschallung in Geschäften ohnehin als störend empfinden. Verblüfft ist man in der Community, warum es überhaupt Kritik an der Aktion gibt: „Also wo ist das Problem? Es verursacht weder Kosten noch Einschränkungen“, meint etwa Lilith73.

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Jamsy007
Ich finde eine tolle menschliche Idee.
DANKE BILLA!!
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Lischka
Ich finde das klasse! Überall wird man schon beschallt.oft muss ich bitten, die Musik leiser zu drehen. Besonders in Lokalen, wo man sich nicht unterhalten kann deswegen. Ich frage mich, wie die Angestellten das aushalten.
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MrRatte
Auch als nicht reizempfindliche Person würde mich das sehr freuen. Diese ständige Beschallung im Geschäft ist einfach nur lästig.
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Lillith73
Wann haben sich jemals Kunden die in dieses Spektrum beschwert? Das ist eine Aktion aus Zuvorkommenheit. Klar macht es der Konzern in erster Linie aus Werbezwecken aber das Ergebnis ist das Gleiche. Es wird einigen Kunden das Leben vielleicht erleichtern aber andere Kunden nicht beeinträchtigen. Also wo ist das Probelm? Es verursacht weder Kosten noch Einschränkungen
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Die Kritik an der Aktion war eher überschaubar; sie richtete sich vor allem gegen PR-Interessen ...
Die Kritik an der Aktion war eher überschaubar; sie richtete sich vor allem gegen PR-Interessen des Konzerns.(Bild: Dirk - stock.adobe.com)

„Kommt dann die Vegetarier-Stunde?“
Manche Leser bezweifeln, dass ein festgelegter Zeitraum den Bedürfnissen aller Betroffenen gerecht werden kann. Ob auch wirklich die gute Tat im Vordergrund steht, wird hinterfragt: „So ein Quatsch! Alles nur PR“, vermutet KroneLeser1341371. Andere können der „Stillen Stunde“ schlichtweg gar nichts abgewinnen. 

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bluestyria
Ein Schwachsinn ist es deshalb, weil sicher nicht jeder Mensch mit Autismus, oder einer sonstigen Beeinträchtigung zu dieser Stunde einkaufen gehen kann.
Kommpletter Schwachsinn!
Aber von mir aus, kann die Musik, oder Werbung in den Geschäften komplett abgedreht werden.
Hat früher auch kein Mensch gebraucht.
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Tschach
In welcher Zeit leben wir? Wir verblöden uns immer mehr. Kommt dann vielleicht die Vegetarier Stunde? In dieser Stunde darf dann kein Fleisch gekauft werden da sich Vegetarier belästigt fühlen.
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ccobra
ich denke, dass besagte Menschen gut versorgt und generell spezifische Betreuung haben.
da braucht es nicht Billa dazu
auf keinen Fall wird man so mir nix dir nix los gehen

finde das eigenartig, die werden ausgerechnet in dieser Stunde einkaufen und genau dann Zeit dazu haben
Werbung wahrscheinlich
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Am Ende zeichnet sich ein klares Bild: Die überwiegende Mehrheit der Community sagt ein sensorisch angenehmes, leises „Ja“ zur „Stille Stunde“. Viele sehen darin eine einface Möglichkeit, Menschen mit Autismus, ADHS oder anderen Reizempfindlichkeiten den Alltag zu erleichtern. Auch zeigt sich, dass sich zahlreiche Leser ganz unabhängig davon generell mehr Ruhe beim Einkaufen wünschen.

Ihre Meinung ist gefragt!
Wie stehen Sie zur „Stillen Stunde“? Braucht es mehr solcher Angebote im Alltag, um Menschen mit besonderen Bedürfnissen den Alltag zu erleichtern? Haben Sie selbst mit sensorischer Überreizbarkeit zu kämpfen? Diskutieren Sie mit – wir sind gespannt auf Ihre Meinung in den Kommentaren!

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