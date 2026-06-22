Millionenschaden durch Installateur-Betrug in Wien

Wartung von Thermen und Gasheizungen

Zudem wird wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs ermittelt. Bei Wartungen von Thermen und Gasheizungen wurden Kunden laut Polizei defekte Geräte, notwendige Reparaturen und mögliche Gasaustritte vorgetäuscht. Dadurch wurden neue Heizgeräte verkauft und vorab bezahlt. In mehreren Fällen wurden Arbeiten nicht oder nicht fachgerecht durchgeführt.