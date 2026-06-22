Zahlreiche Russen sitzen auf der Krim fest

Die Lage verschlechtere sich immer weiter. Sewastopols Stadtgouverneur Michail Raswoschajew teilte mit, dass für Montag alle öffentlichen Veranstaltungen im Freien abgesagt worden seien. In der Hafenstadt werde es auch keine Straßenbeleuchtung geben. Raswoschajew rief die Bevölkerung außerdem zum Stromsparen auf. Laut einem Bericht hat das ukrainische Heer einen Schwachpunkt der Russinnen und Russen gefunden. Die Besatzungsbehörden auf der Krim wüssten bisher nicht, wie sie darauf reagieren sollen.