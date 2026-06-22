Diese Häftlinge sollen vorzeitig entlassen werden

„Wir warten darauf, dass sie uns diese als Regierungspartner vorlegt. Dann kann man weiterdiskutieren auf Grundlage des Regierungsprogramms“, kritisiert der ÖVP-Klubobmann die fehlende Abstimmung der SPÖ mit ihren Koalitionspartnern. Dort sei als Maßnahme zur Entlastung der Gefängnisse insbesondere die Ausweitung der Verbüßung von Strafen mittels elektronischer Fußfessel vorgesehen. Auch zu den angekündigten Plänen für eine stärkere Nutzung der Fußfessel gebe es bisher keine Details. „Auch hier erwarten wir mit Spannung den Vorschlag der Frau Ministerin“, sagte Gödl.