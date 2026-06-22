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Ziegelstein fliegt

TV muss dran glauben: Saudi-Fan rastet völlig aus!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.06.2026 11:49
Spanien-Star Lamine Yamal hat dem Spiel gegen Saudi-Arabien seinen Stempel aufgedrückt. Die ...
Spanien-Star Lamine Yamal hat dem Spiel gegen Saudi-Arabien seinen Stempel aufgedrückt. Die 0:4-Niederlage brachte einen saudischen Fan völlig zum Ausrasten.(Bild: Krone KREATIV/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Justin Setterfield, x.com/@faisalhudaX)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Während Spanien in Atlanta eine 4:0-Gala gegen Saudi-Arabien feierte, verlor ein saudischer Fan fernab des Stadions völlig die Nerven und ließ seinen Frust an einem Fernseher aus.

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Lamine Yamal und der zweifache Torschütze Mikel Oyarzabal führten Spanien zu einem ungefährdeten Sieg. Für Saudi-Arabien war die zweite Partie in Gruppe H hingegen ein echter Albtraum. Doch das Spiel sorgte nicht nur auf dem Rasen für Schlagzeilen.

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Fernseher mit Ziegelstein zerstört
Seit dem Spielabend kursiert auf X ein Video, das sich rasend schnell verbreitet. Zu sehen ist eine Gruppe saudischer Männer bei einem privaten Public Viewing unter freiem Himmel. Während die meisten auf Teppichen sitzen und das Spiel verfolgen, steht ein Mann die gesamte Zeit neben dem Fernseher und hat die Hände hinter dem Rücken verschränkt.

Mit zunehmender Dauer der Begegnung schwindet seine Geduld jedoch. Schließlich greift er zu einem Ziegelstein und schleudert ihn aus kurzer Distanz direkt auf den Bildschirm. Damit nicht genug: Er hebt den Fernseher hoch und wirft ihn mit voller Wucht auf den Boden. Das Gerät ist danach nur noch Schrott.

Begleiter greifen ein
Während der Mann lautstark flucht und seinem Ärger freien Lauf lässt, springen mehrere Begleiter auf und stellen ihn zur Rede. Beruhigen lässt er sich allerdings nicht. Stattdessen zieht er wütend davon. Ein Mega-Frust des saudischen Anhängers ...

Saudis unter Druck
Sportlich sieht die Situation für Saudi-Arabien nach zwei Spieltagen alles andere als rosig aus. Mit nur einem Punkt auf dem Konto steht die Mannschaft vor dem letzten Gruppenspiel gegen Kap Verde gehörig unter Druck. Wollen die Saudis noch das Ticket für die K.o.-Runde lösen, ist ein Sieg Pflicht. Andernfalls droht das frühe WM-Aus – und möglicherweise der nächste Frustmoment für die Fans.

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