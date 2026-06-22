TV muss dran glauben: Saudi-Fan rastet völlig aus!

Saudis unter Druck

Sportlich sieht die Situation für Saudi-Arabien nach zwei Spieltagen alles andere als rosig aus. Mit nur einem Punkt auf dem Konto steht die Mannschaft vor dem letzten Gruppenspiel gegen Kap Verde gehörig unter Druck. Wollen die Saudis noch das Ticket für die K.o.-Runde lösen, ist ein Sieg Pflicht. Andernfalls droht das frühe WM-Aus – und möglicherweise der nächste Frustmoment für die Fans.