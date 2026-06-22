Mit Zigarette eingeschlafen: Steirerin (71) tot

Die übrigen Bewohner des Mehrparteienhauses konnten aus dem Gebäude evakuiert werden. Eine Frau, die genau über der Brandwohnung wohnt, musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Laut der Polizei war die Brandursache offenbar eine brennende Zigarette. Die 71-Jährige soll eine starke Raucherin gewesen sein.