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Dicht hintereinander

80 km/h zu viel: Raser sind „Schein“ und Auto los

Tirol
22.06.2026 12:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Ordentlich eilig hatten es zwei Raser in Ellmau im Tiroler Bezirk Kufstein am Sonntag zu später Stunde. Dicht hintereinander bretterten sie mit 160 km/h an einer Polizeistreife vorbei. Die wilde Fahrt endete schlussendlich in St. Johann.

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War es ein illegales Straßenrennen oder purer Zufall? Am Sonntag um kurz nach 23 Uhr gingen einer Polizeistreife in Ellmau zwei Raser ins Netz. Hinter dem Steuer der beiden Fahrzeuge saßen ein Rumäne (25) und ein Einheimischer (44).

„Die unmittelbar hintereinander fahrenden Pkw wurden in Fahrtrichtung St. Johann mit einer Geschwindigkeit von 160 km/h gemessen“, schildern die Ermittler.

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Auch Auto beschlagnahmt
Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in dem Abschnitt beträgt lediglich 80 km/h. Im Ortsgebiet von St. Johann konnten die Beamten die Raser schließlich stoppen und einer Kontrolle unterziehen. „Beiden Lenkern wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.“

Aufgrund der massiven Übertretung des Tempos wurden auch die Fahrzeuge behördlich beschlagnahmt. Sowohl auf den 25-Jährigen als auch auf den 44-Jährigen kommt eine Anzeige zu.

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