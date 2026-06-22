Österreich im KI-Ranking der Geheimfavoriten

Auf den Plätzen vier und fünf liegen Kolumbien (357) und Ecuador (288). Für die Untersuchung mit Stichtag 10. Juni 2026 wurde führenden KI-Modellen über einen Zeitraum von drei Wochen jeden zweiten Tag ein Katalog von 25 Fragen zu möglichen Überraschungsteams vorgelegt. Top-Favoriten auf den WM-Titel wurden in der Analyse bewusst ausgeklammert. Bei Norwegen stehen vor allem die individuelle Klasse rund um Erling Haaland sowie die starke Qualifikation im Fokus der Antworten. Das japanische Team wiederum überzeugt die KI-Systeme durch taktische Disziplin, technische Stärke und sein schnelles Umschaltspiel.