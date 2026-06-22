Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Pressing als Stärke

Österreich im KI-Ranking der Geheimfavoriten

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.06.2026 12:27
Kann Österreich heute gegen Argentinien jubeln?
Kann Österreich heute gegen Argentinien jubeln?(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreich steht bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf der Liste der Geheimfavoriten – zumindest, wenn man führende KI-Systeme wie ChatGPT, Google AI-Mode oder Perplexity befragt. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse des Medienbeobachters und PR-Dienstleisters APA-Comm. Demnach führt Norwegen mit insgesamt 548 Erwähnungen an. Recht knapp dahinter folgen Japan (547) und Marokko (529) nahezu gleichauf. Österreich belegt mit 242 Erwähnungen Rang sechs.

0 Kommentare

 Auf den Plätzen vier und fünf liegen Kolumbien (357) und Ecuador (288). Für die Untersuchung mit Stichtag 10. Juni 2026 wurde führenden KI-Modellen über einen Zeitraum von drei Wochen jeden zweiten Tag ein Katalog von 25 Fragen zu möglichen Überraschungsteams vorgelegt. Top-Favoriten auf den WM-Titel wurden in der Analyse bewusst ausgeklammert. Bei Norwegen stehen vor allem die individuelle Klasse rund um Erling Haaland sowie die starke Qualifikation im Fokus der Antworten. Das japanische Team wiederum überzeugt die KI-Systeme durch taktische Disziplin, technische Stärke und sein schnelles Umschaltspiel. 

Pressing als Österreichs Stärke Nummer eins
In einer weiteren Analyse erhielten die KI-Systeme 25 Fragen zu den Stärken der österreichischen Nationalmannschaft. Bemerkenswert ist hier die hohe Übereinstimmung der Antworten der KI-Modelle. Am häufigsten als Stärken genannt werden das intensive Pressing (83 Nennungen), die gewonnene Qualifikationsgruppe (74), die mannschaftliche Geschlossenheit (62) sowie eine klare Spielidee (58). Darüber hinaus verweisen die Modelle regelmäßig auf die taktische Flexibilität des Teams, die hohe Laufbereitschaft und die Fähigkeit, auch gegen individuell stärker besetzte Mannschaften konkurrenzfähig zu sein.

Die Ergebnisse zeigen, dass generative KI-Systeme nicht immer ein einheitliches Bild zeichnen. Ihre Antworten liefern Hinweise darauf, welche Bilder, Begriffe und Gewichtungen in diesen Systemen sichtbar werden und damit beeinflussen, wie Themen wahrgenommen und priorisiert werden. Zugleich müssen KI-Ergebnisse stets kritisch betrachtet und kontextualisiert werden, da KI-Systeme zu Halluzinationen neigen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.06.2026 12:27
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Krone-WM-Studio
Spanier entfesselt – Österreich will wieder jubeln
WM-Highlights
Märchen geht weiter – nächster Punkt für Kap Verde
WM-Highlights
Historisch – Ägypten holt ersten Sieg bei einer WM
WM-Highlights
Wieder nur ein Remis – Belgien zittert um Aufstieg
WM-Highlights
Geschichte geschrieben – Curacao holt ersten Punkt
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
133.430 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Wirtschaft
Ab dieser Pension liegen Sie über dem Durchschnitt
115.099 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ab wann gehöre ich mit meiner Rente zur oberen Hälfte?
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
112.401 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
1586 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
1219 mal kommentiert
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Österreich
Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!
1093 mal kommentiert
Bereits am Wochenende sorgt die Hitze für ordentliches Schwitzen. Aufnahmen vom Sonntagvormittag ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Bitterer Ausfall
Diagnose ist da! WM-Aus für DFB-Verteidiger
WM 2026 im TICKER
LIVE ab 5 Uhr: ÖFB-Gegner Jordanien gegen Algerien
Konfliktpotenzial
Löst Lionel Messi Streit in Österreich-Kabine aus?
Pressing als Stärke
Österreich im KI-Ranking der Geheimfavoriten
Sport Tv Logo
Was bedeutet Sie?
Geheimisvolle Botschaft! Messi und Co. tragen sie

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf