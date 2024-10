Große Maya-Siedlung im Südosten Mexikos entdeckt

Wissenschaftler an der Tulane-Universität in Louisiana untersuchten insgesamt drei Gebiete unweit von Calakmul, der bedeutendsten Maya-Stätte im Süden der Halbinsel Yucatán. Zwei der erforschten Bereiche waren der Studie zufolge wenig besiedelt, berichten sie in der Fachzeitschrift „Antiquity“.

Merkmale einer politischen Hauptstadt

Auf einer Fläche von 16,6 Quadratkilometer fanden sie dagegen eine einst dicht besiedelte Stadt, der sie den Namen Valeriana gaben – nach einer Süßwasserlagune in der Umgebung. Laut Angaben der Forscher handelt es sich dabei um eine einst große und dicht besiedelte Gemeinde mit den Merkmalen einer politischen Hauptstadt der klassischen Maya-Kultur (200 bis 950 nach Christus).