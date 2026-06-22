In diesen Ländern werden Christen verfolgt

In Ländern wie in Syrien und dem Irak ist die Zahl der Christinnen und Christen seit den Kriegen auch gesunken, zum Beispiel von etwa 1,5 Millionen auf nur noch 300.000 in Syrien. „Viele Minderheiten verlassen die Region dauerhaft, wodurch sich ihre Lage weiter verschlechtert, da sie als kleinere Gruppen noch verwundbarer werden“, schrieben die Autorinnen und Autoren des Berichts. In einigen Ländern sei ein Anstieg von Übergriffen im Alltag zu beobachten, etwa durch Belästigungen und Angriffe auf religiöse Einrichtungen.