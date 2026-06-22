Chinesische „Schattenbank“ in Italien zerschlagen

Verbindungen zu Drogenclans und Mafia-Organisationen

Die Behörden sprechen von engen Verbindungen zwischen den Finanzvermittlern der Organisation und albanischen Drogenclans. Darüber hinaus sollen auch italienische Mafia-Gruppierungen aus mehreren Regionen Zahlungen über das System erhalten haben. Genannt werden unter anderem Clans der ‘Ndrangheta und der Camorra.