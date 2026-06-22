Strandbad verlangt Deutschkenntnisse für Eintritt

Anlass, die neue Regel einzuführen, war ein Kleinkind, das in tiefem Wasser war, und Nobel herausgeholt hat. „Unser See ist zum Teil 13 Meter tief. Das ist einfach gefährlich“, erinnerte er sich zurück. Immer wieder müssten Badegäste von Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmern angesprochen werden. Einige davon könnten nicht ausreichend Deutsch, um sie zu verstehen. Mit der neuen Einlassregel, die seit wenigen Tagen gilt, soll nun das Personal entlastet und die Sicherheit der Badegäste gewährleistet werden.